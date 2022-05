The Cycle - Frontier: PvPvE-Shooter von Yager startet am 8. Juni 2022

PC

Der in Berlin ansässige Entwickler Yager gibt bekannt, dass der PvPvE-Titel The Cycle - Frontier am 8. Juni 2022 auf PC via Steam und im Epic Games Store startet. In dem Ego-Shooter durchforstet ihr in Einsätzen den Planeten Fortuna III nach Beute, müsst dabei jedoch auf gefährliche Fauna und andere Spieler achten. Stirbt eure Figur, verliert ihr Ausrüstung und Beute.

Im Laufe der Alpha- und Beta-Phasen seien bisher über 900.000 Spieler im Free-to-Play-Titel zusammengekommen. Yager verspricht, dass mit deren Feedback das Waffenbalancing und die Progression verbessert zu haben, dazu kommt ein gefährlicher Endgame-PvE-Dungeon in Spiel.

Yager gehört zum reichhaltigen Portfolio des weltweit größten Videospielkonzerns Tencent. Im Juni letzten Jahres hatte der chinesische Technik-Gigant einen Mehrheitsanteil von Yager erworben.