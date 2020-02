Tencent kauft Anteile des deutschen Studios hinter Spec Ops - The Line

PC

Wie gameswirtschaft.de berichtet, hat sich der chinesische Konzern Tencent Anteile am deutschen Entwicklerstudio Yager Development gesichert. Mit dem subversiven Anti-Kriegs-Shooter Spec Ops - The Line (im Test, Note 8.0) erntete das Berliner Studio 2012 viel Lob von Kritikern.

Tencent ist nun mit einer Minderheitsbeteiligung (also bis zu 49 Prozent der Firmenanteile) bei Yager eingestiegen. Wie viele Anteile Tencent nun hält, wurde nicht verraten. Momentan arbeiten die Berliner an einem noch unbekannten Titel, der auch für Mobile-Plattformen erscheinen soll, und ihrem F2P-Multiplayer-Shooter The Cycle, der exklusiv über den Epic Games Store vertrieben wird (Tencent hält mehr als 48 Prozent an Epic Games). Das Online-Spiel mischt PvP-Gameplay mit PvE-Elementen, da Spieler in laufenden Matches NPC-Monster für Nebenquests bekämpfen.

Trotz des Einstiegs von Tencent soll Yager weiter unabhängig Spiele entwickeln. Mithilfe von Tencent will das Studio mit 110 Mitarbeitern Entwicklung und Vertrieb von The Cylcle sowie zukünftigen Projekten voranbringen. Tencent wiederum hatte im Dezember 2019 angekündigt, insgesamt 10 Milliarden US-Doller in Europa investieren zu wollen, davon ein Drittel in Deutschland, um deutsche Kunden für die eigenen Cloud-Dienste zu gewinnen.

Tencent ist einer der umsatzstärksten Konzerne in der Gaming-Branche. Ihm gehören der League of Legends-Entwickler Riot Games und Supercell, die Macher von Clash of Clans. Außerdem sind sie nicht nur bei Epic Games Großaktionär, sondern auch bei Ubisoft und Activision Blizzard, um nur einige ihrer Beteiligungen zu nennen.