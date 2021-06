PM: Eine Entscheidung in Life is Strange: True Colors (Square Enix)

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Die Life is Strange-Serie dreht sich vollkommen um das Treffen von Entscheidungen, und in Life is Strange: True Colors werden wir euch vor die bislang schwierigsten und emotional komplexesten Entscheidungen stellen.

Die vielen Bewohner von Haven Springs sind faszinierende und runde Charaktere, die alle ihre eigenen Stärken, Wünsche und Macken haben. Dank Alex Chens Psychokraft der Empathie werdet ihr diese Leute nicht nur über das kennenlernen, was sie sagen und tun, sondern auch über ihre Gefühle.

Ihr müsst diese Information miteinbeziehen, wenn ihr in dem Spiel Entscheidungen trefft, denn viele davon haben bleibende Konsequenzen, die sich dramatisch auf die Story und ihre Charaktere auswirken. Um euch zu zeigen, was ich meine, will ich euch durch eine Entscheidung führen, die früh im Spiel gefällt werden muss, und auf ein paar ihrer möglichen Konsequenzen blicken.

Die Entscheidung fokussiert drei Charaktere: Mac Loudon, Gabe Chen und Riley Lethe.

Mac Loudon ist der hitzköpfige, eifersüchtige Freund von Riley. Gabe Chen ist vor geraumer Zeit nach Haven Springs gezogen und der liebenswerte Barkeeper. Und er ist so was wie der Vertraute von Riley geworden - sie zieht ihn bei einer Entscheidung über ihre Zukunft zu Rat, weiht ihren Freund Mac aber nicht ein.

Das bringt Hitzkopf Mac zur Weißglut, er ist überzeugt davon, dass Riley ihn mit Gabe betrügt. Das sind alles zentrale Informationshäppchen, die der Spieler als Alex sammelt, während sie sich durch das Black Lantern in Haven Springs bewegt.

Darüber hinaus wird Alex an ihrem ersten Tag in der Stadt von einer heftigen Begegnung zwischen Mac und Gabe überrascht, und weder sie noch Mac wissen, was sie voneinander halten sollen.

Diese ganzen Spannungen bleiben unaufgelöst, als Alex ihre erste Schicht als Bedienung im Black Lantern antritt und Mac in die Arme läuft, der sich im Hinterzimmer immer noch die Wunden leckt. Wenn die Spieler wollen, können sie Alex' Kraft einsetzen und sich emotional mit Mac verbinden.

Dank ihrer Kraft kann Alex Macs echte Liebe für Riley spüren, und dass er den Zusammenstoß mit Gabe bereut und Angst hat, dass Riley ihm entgleitet - und sich womöglich sogar von ihm trennt. Mit den letzten Resten von Demut, zu denen er fähig ist, richtet Mac eine aufrichtige Bitte an Alex. Er fleht sie an, Riley nicht zu erzählen, wie aggressiv er zu Gabe war.

Riley ist natürlich auf 180 und fährt Mac an, dass es aus mit ihnen ist, wenn er keine gute Erklärung parat hat. Mac spinnt eine Geschichte zusammen, die ihn und Gabe gleichermaßen schuldig macht - doch da wird Alex von Riley bemerkt. "Oh Gott, du warst auch dabei?", fragt sie, und Alex muss nun ihre Antwort wählen.

Falls Alex Macs wahre Gefühle gespürt hat, dann beschließt sie vielleicht, ihn vom Haken zu lassen, ihm eine Chance zu geben, seine Beziehung zu retten und sich hoffentlich in der Zukunft besser zu verhalten. Im Verlauf könnte Alex dann erleben, wie sich die Beziehung von Mac und Riley in unerwarteter Weise entwickelt, und sie kann Mac vielleicht sogar anzapfen, um an wichtige Informationen zu Gabes Tod zu kommen.

Oder Alex beschließt, Macs verborgene Gefühle zu ignorieren, oder sie vermeidet es überhaupt, sich tiefer mit ihnen zu beschäftigen. Dann wird sie Macs Geschichte torpedieren und Riley die unverblümte und hässliche Wahrheit erzählen. Das Ergebnis: Mac und Rileys Beziehung wird für immer eine andere sein, und Macs Feindseligkeit gegenüber Alex wird noch stärker werden.

Keine der Entscheidungen ist grundlegend richtig oder falsch - ihr müsst selbst entscheiden, wie ihr am besten handelt. Was ihr auch tut, diese Entscheidung, die schon früh im Spiel getroffen wird, hat bleibende Konsequenzen durch das ganze Spiel hindurch. Das Verhältnis von Mac und Riley wirkt sich nicht nur auf ihre gegenseitige Beziehung und die mit Alex aus, sondern auch auf die zum Rest der zahlreichen Nebenfiguren in Haven Springs.

Dies ist nur eine Entscheidung von vielen, die ihr in Life is Strange: True Colors treffen müsst. Aber ich will nicht mehr verraten, weil ihr sie selbst entdecken und ihre Auswirkungen erleben sollt.

Life is Strange: True Colors erscheint am 10. September 2021 für PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, and PC. Das Spiel kann jetzt schon vorbestellt werden - und wenn ihr euch für die Ultimate Edition entscheidet, bekommt ihr die Life is Strange Remastered Collection mit dazu!

