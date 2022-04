Xbox Game Pass im April u.a. mit Life is Strange - True Colors

PC XOne Xbox X

Pünktlich zum Monatsbeginn hat Microsoft bekannt gegeben, welche Spiele im April neu zur Xbox-Game-Pass-Bibliothek hinzukommen. Darunter sind auch Spiele, die im Angebot von EA Play enthalten sind. Unter anderem gibt es diesen Monat das Story-Adventure Life is Strange - True Colors (im Test, Note: 9.0), das Fantasy-Action-Adventure Lost In Random aus der EA Originals Reihe, das Rundentaktikspiel Panzer Corps 2 (im Test, Note: 9.0) sowie MLB The Show 22 für alle Baseball-Fans.

Im Folgenden findet ihr eine Übersicht über alle neuen Titel:

5. April:

7. April:

12. April:

14. April:

Lost In Random (Cloud, Konsole und PC/EA Play)

Wie jeden Monat gibt es aber nicht nur neue Spiele im Game Pass, einige Titel werden im Laufe des April das Angebot verlassen:

15. April:

MLB The Show 21 (Cloud und Konsole)

(Cloud und Konsole) Rain On Your Parade (Cloud, Konsole und PC)

(Cloud, Konsole und PC) The Long Dark (Cloud, Konsole und PC)

(Cloud, Konsole und PC) Pathway (PC)

18. April: