Entwickler von Life is Strange - True Colors feuert 20 Prozent der Mitarbeiter

Die Entlassungswelle in der Gaming-Branche geht weiter, nun musste auch Deck Nine den Abbau von Stellen bekannt geben. Circa jedem Fünften aus der Belegschaft müsse gekündigt werden, da der Entwickler wie viele anderen "von den sich verschlechternden Marktbedingungen" betroffen sei.

Das in Colorado beheimatete Studio ist auf Story-Adventures spezialisiert und für Life is Strange - True Colors (im Test) sowie das Serien-Prequel Life is Strange - Before the Storm (im Test) bekannt, entwickelte aber auch das im letzten Jahr veröffentlichte The Expanse - A Telltale Series.

In der Ankündigung des Stellenabbaus in den sozialen Medien heißt es weiter: