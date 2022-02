PM: Life is Strange & Before the Storm: Wie die beiden Kulttitel in der Remastered Collection aufpoliert wurden (Square Enix)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Endlich ist es soweit: Die Life is Strange Remastered Collection ist erschienen! Und das ist - wie eine gewisse Chloe Price wohl sagen würden - irre aufregend.

Die von euch, die so richtig spät zur Party stoßen: Hier wurde das erste Life is Strange sowie Life is Strange: Before the Storm umfassend überarbeitet - mit verbesserten Texturen, Animationen, besserer Beleuchtung und vielem mehr.

Aber vielleicht fragt ihr euch ja: Wie umfangreich wurden die neuen Versionen gegenüber den Originalveröffentlichungen grafisch aufpoliert? Wie macht sich die Remastered Collection also im direkten Vergleich?

Nun, das können wir euch zeigen! Natürlich geht nichts darüber, das Spiel in Bewegung zu sehen (und das könnt ihr auf YouTube und in den sozialen Medien) tun. Hier aber könnt ihr schon mal einen Blick auf ein paar Screenshots der Originalversionen von Life is Strange und Life is Strange: Before the Storm werfen bzw. auf Bilder aus den jeweiligen Versionen der beiden Titel in der Remastered Collection.

Die ersten zwei Spiele in der Life is Strange-Reihe wurden visuell umfangreich verbessert. Wenn ihr euch die folgenden Screenshots näher anseht, wird euch sicher einiges auffallen wie:

Lasst uns einen Blick auf die Charaktere in den beiden Spielen werfen!

Vom Kopf bis zu den Zehen wurde dem Charaktermodell von Max jede Menge Liebe zuteil. Beispielsweise besitzt sie jetzt sanfter fließendes, natürlicheres Haar, das sich physikalisch korrekt verhält. Zudem hat man ihre markantesten Sommersprossen beibehalten und ein paar zusätzliche, etwas subtilere hinzugefügt, was ihrem Gesicht ein realistischeres Erscheinungsbild verleiht.

Sogar ihrem Hoodie gönnte man Aufmerksamkeit. Wie ihr sehen könnt, lässt sich die zuvor undeutliche weiße Linie an ihrem Kapuzenpulli jetzt klar als Reißverschluss identifizieren.

Ihr seht euch realistischere Gesichtsausdrücke. In dieser emotionalen Szene, in der Max in der Klasse aufwacht, nachdem sie zum ersten Mal die Zeit zurückgedreht hat, werdet ihr feststellen, dass die Spitze ihrer Nase rot ist und in ihren Augen die Tränen stehen.

Zusätzlich zu weicherem, natürlich aussehendem Haar, das sich realistischer bewegt, ist Chloes Gesicht erheblich mehr ausdefiniert. Beispielsweise sind ihre Augenbrauen jetzt feiner ausgearbeitet, sie hat kleine Sommersprossen an Wange, Kinn und Stirn, individuelle Wimpern, sichtbare Furchen in der Iris ihrer Augen und Lippen mit subtilen Texturen.

Ihre Kleidung ist ebenfalls mit realistischeren Details ausgestattet, beispielsweise mit erhöhten Kanten an Nahtstellen und runderen, weicheren Formen ihrer Halskette. Und auch ihre Mütze besitzt eine feine Stofftextur.

Die Haare von Joyce wurden in kleinere Strähnen geteilt, die man mit Bewegungsphysik ausgestattet hat. Ihr Gesicht hat ebenfalls ein Upgrade erhalten, mit Sommersprossen, feinem Make-up-Rot auf ihren Wangen sowie Lidschatten und Lippenstift, der zu ihrem Stil im Originalspiel passt. Allerdings wurde die Kosmetik natürlicher aufgetragen, um den detaillierteren Modellen gerecht zu werden.

Ihre Haut besitzt zudem eine feine Porentextur, die sie realistischer aussehen lässt, und die Form ihres Gesichts wurde angepasst, um ihre Wangen leicht rundlicher zu machen.

In dieser Szene wird Max von ihrem Lehrer Mr. Jefferson zurechtgewiesen. Sein Ausdruck wurde angepasst - seine Augen sind leicht offen, um ihm einen wacheren Blick zu verpassen, und die Augenbrauen zornig zusammengezogen, während er gerade seinem Ärger gegenüber Max freien Lauf lässt.

Tatsächlich ist sein Charaktermodell jetzt detaillierter und deutlicher ausgearbeitet als zuvor. Die Form seiner Zähne wurde angepasst und sein Mund hat realistische Schatten bekommen. Die Koteletten haben mehr Volumen, um einen fließenderen Übergang von Haar zu Bart zu schaffen.

Sein Haar hat weiterhin diesen "Cooler Typ"-Stil, der Schnitt ist aber natürlicher geworden, und die Bügel seiner Brille wurden schlanker gemacht, damit sie besser zur erhöhten Genauigkeit des Modells passen. Schlussendlich ist seine Kleidung detailliert, mit neuen Texturen, Schatten und Knöpfen, die seinem Kragen hinzugefügt wurden.

In dieser Szene stellt sich Max gegen die Belästigung von Kate durch David. Beachtet, wie viel nuancierter Kates Ausdruck jetzt ist - sie zeigt jetzt nervösen Trotz, was besser zu ihrem Dialog passt.

Ihr könnt auch allgemeine Verbesserungen an ihrem Charaktermodell erkennen, einschließlich weicher, fließender Haare und veränderten Kleidungstexturen mit mehr Realismus bei der Positionierung des Taschenriemens und der Form der Schulter.

Das Team hat Victorias Haar weicher gemacht und ihm natürliche Strähnen verpasst sowie eine angepasste, fotorealistischere Farbe.

Der Kragen ihres Hemds besitzt jetzt ein definiertes Muster, und die Knöpfe und Perlen wurden runder gemacht und leicht definiert. Ihr Kaschmirpullover besitzt nun auch eine feine Stofftextur.

Sie blickt jetzt Max direkt an und ihr Ausdruck ist auch nuancierter geworden, während sie die freche Bemerkung macht, dass Trauergesicht Max wohl total in der Retrozone festhängt.

Der arme Warren präsentiert Max sein frisches blaues Auge, das er sich bei einer Auseinandersetzung mit Nathan geholt hat. Sein Ausdruck wurde aktualisiert, um ihn verständnisvoller aussehen zu lassen, mit einem schiefen Lächeln, faltiger Stirn und zugekniffenen Augen, während er sich auf ihre Reaktion vorbereitet.

Ihr könnt hier auch sehen, wie die Beleuchtung überarbeitet wurde, um der Szene einen filmischen Look zu geben, der zur Stimmung passt.

Allgemeinere Veränderungen an Warren betreffen die Haare, bei denen die Texturen komplett neu gezeichnet sind. Das zerklüftete Aussehen ist weichen Schatten gewichen, wenngleich der originale Stil beibehalten wurde. Seine Kleidung wurde ebenfalls aktualisiert, mit Stofftexturen, erhöhten Kanten und Stichlinien.

Die Haare von Ms. Grant wurden komplett neu modelliert, und es gibt auch Verbesserungen an ihrer Kleidung, einschließlich Nähten auf ihrem Schal, einem feiner ausgearbeiteten Sticker, Texturen auf ihrem rosa Pullover und geglätteten Kanten an ihrer weißen Krawatte.

Hier könnt ihr sehen, was ein verbesserte Gesichtsausdruck einer Szene bringen kann: Nathan hat jetzt weit offene Augen und einen offenen Mund, der seine Panik deutlich macht, während er sich zu beruhigen versucht, bevor er Chloe mit einer Waffe gegenübertritt.

Sein Charaktermodell hat ebenfalls zahlreiche Verbesserungen erhalten. Sein Haar behält den originalen Stil, besitzt nun aber einen feiner ausgearbeiteten Ansatz an seinen Schläfen, Koteletten und im Nacken. Sein Ohr wurde ebenfalls neu modelliert und verfügt über natürlichere Schatten.

Seien Uni-Jacke weist feinere Stofftexturen auf und besitzt jetzt klobigere, glänzende Knöpfe und eine feiner ausgearbeitete Brusttasche.

Neben Verbesserungen bei Hauttexturen und Materialien besitzt jetzt auch der Ausdruck von Samuel, als er ruhig mit Max redet, mehr Nuancen, mit einem sanften Lächeln und leichtem Runzeln um die Augen.

Sein Haar, die Augenbrauen und der Bart wurden alle neu ausgearbeitet, und seine Brille hat eine geschmeidigere Form und einen metallischen Glanz bekommen. Auch bei seiner Kleidung gab es ein paar subtile Anpassungen.

Das Team hat sich richtig Mühe gegeben, Daniels Maler-Stil beizubehalten, seinem Modell dabei aber ein paar Realismus-Upgrades zu verpassen.

Sein Hoodie wurde mit subtilen Unebenheiten versehen, damit er wirklich nach Stoff aussieht, und der Kragen seines T-Shirts ist realistisch abgenutzt, um zu zeigen, dass er das Shirt sehr liebt und oft trägt. Seiner Haut wurde ebenfalls eine feine Textur verpasst, und seine Ohren besitzen jetzt eine realistischere Form und Schatten.

Ihr könnt feststellen, dass sein Ausdruck, als er Max höflich fragt, ob er ein Porträt von ihr anfertigen kann, im Screenshot der Remaster-Version hoffnungsvoller ist.

Aber die vielleicht offensichtlichste Änderung betrifft den Hintergrund, mit der neuen Vegetation, die dem Blackwell-Campus verpasst wurde, einschließlich des Baums hinter ihm und dem Gras, das nun variantenreicher, ausgearbeiteter und mit mehr Textur versehen ist.

Selbst drittrangige Charaktere wie Hayden wurden dezent aufgepeppt. Er hat beispielsweise realistischere Texturen für seine Kleidung verpasst bekommen, mit realistischen Säumen, die vor allem an seinen Schultern, am Hals und den Ärmeln auffallen.

Sein Ausdruck ist entspannter in der Remastered Collection, was besser zu seiner lockeren Stimmung passt, als er mit Max spricht.

Wo wir gerade von Max reden: In diesem Bild könnt ihr auch an ihrem Charaktermodell jede Menge Details entdecken, einschließlich realistischer Falten an der Rückseite ihrer Hose sowie Händen, die realistischer geformt und positioniert sind als zuvor. Guckt euch auch die Schnallen an ihrer Tasche an, mit neuen Metalltexturen und abgerundeter Optik.

Aber nicht nur die Charaktere wurden aufgebohrt, ihr könnt hier auch sehen, wie viel Arbeit in die Verbesserung der Umgebungen von Arcadia Bay geflossen ist. Schaut euch die Bäume an, die jetzt realistische Muster und Unebenheiten haben. Jetzt lässt sich ganz zweifelsfrei feststellen, dass es sich hier um Birken handelt!

Die Haare von Taylor wurden komplett überarbeitet und mit individuellen Strähnen versehen. Das fällt besonders auf, wenn es in ihrem Nacken oder auf ihren Schultern zum Liegen kommt.

Ihre Augen leuchten nun, um ihnen mehr Fokus zu geben, und ihre Zähne wurden neu modelliert, um ihrem Mund eine realistischere Form zu verleihen.

Auch ihre Kleidung wurde aktualisiert, mit verbesserten Texturen, Säumen mit Nähten und einer Halskette mit runderen Formen.

CChloe betritt als spielbare Protagonistin von Life is Strange: Before the Storm das Rampenlicht, und ihr Charaktermodell wurde weitreichend aufgebohrt.

So wie bei ihrem Auftritt in Life is Strange ist ihr Gesicht nun erheblich klarer ausgearbeitet, mit zusätzlichen Gesichtsdetails, verbessertem Haar und mehr.

Ebenfalls in dieser Szene könnt ihr sehen, wie das Blattwerk im Hintergrund verändert wurde, um es visuell interessanter zu machen.

Rachel sah bereits gut aus, weshalb die Veränderungen an ihr subtil sind - aber eine Menge bringen!

Die neue Ausleuchtung im Spiel betrifft auch sie und verleiht ihrem Gesicht und Hals subtilere Schatten. Ihr Ohrring hat ein Textur-Upgrade erhalten und die Struktur der Federn wurde ausgearbeitet.

Ihr Make-up-Stil aus dem originalen Spiel wurde beibehalten, aber man hat für mehr Natürlichkeit gesorgt, und die verschwommenen Wimpern wurden zugunsten mehr Realismus durch individuelle Wimpern ersetzt. Stirn und Wangen haben auch ein paar dezente Sommersprossen bekommen, und einige sehr subtile Texturen verleihen ihr ein menschlicheres Aussehen - allerdings scheint sie wirklich was von Hautpflege zu verstehen! Ihr Haar wurde ebenfalls neu modelliert und weicher gemacht, um zackige Linien zu beseitigen.

In der Szene unten leuchtet jetzt die Iris ihrer Augen und ihre Blicklinie wurde korrigiert, damit sie Chloe während des intensiven Gesprächs im Truck direkt ansieht.

Davids Modell wurde dezent neu ausgeformt, wobei zentrale Features erhalten blieben, die für ihn typisch sind. Dank "Bump Maps" besitzen Kinn und Hals nun eine realistische Stoppeltextur, und seine Haut hat jetzt Poren.

Seine Frisur wurde ebenfalls komplett neu modelliert - statt eines recht groben Looks lassen sich nun einzelne Haare erkennen.

In der Szene unten wurde den Augen mehr Licht verpasst, um einen Blickpunkt zu schaffen und die Emotionalität der Situation zu unterstreichen.

Stephs Haut besitzt jetzt sehr feine Porentexturen und Sommersprossen, und ihr Haar wurde stärker in Strähnen zerteilt.

Ihre Mütze und das T-Shirt weisen neue Fasertexturen auf, mit Nähten an ihrem Kragen und einer erhöhten Kante bei ihrem Flammenaufnäher. Ihre Drachen-Halskette hat zudem eine glänzende, metallische Lackierung bekommen.

Ihr Blickwinkel in dieser Szene wurde korrigiert, so dass sie Chloe nun direkter ansieht.

Franks Bart und Augenbrauen besitzen nun feinere Texturen, sein grobes Haar wurde in kleinere, realistischere Strähnen unterteilt, und bei seinen Augen wurde die Größe der Iriden angepasst, damit sie vom Maßstab her zu seinem Gesicht passen.

Seine Tätowierungen sind deutlicher als zuvor ausgearbeitet, und seine Halsketten wurden abgerundet und besitzen jetzt ein deutlicheres Design. Ihr könnt auch erkennen, dass der Schirm seiner Kappe dünner geworden ist und Nähte und Säume hinzugefügt wurden.

Skips Uniform hat neue Stofftexturen und glänzende Knöpfe verpasst bekommen. Selbst sein Funkgerät sieht realistischer aus.

Sein Haar wurde dezent neu modelliert, um ihm unter Beibehaltung des Originalstils mehr Form zu geben, und seine Nase und Augen wurden stärker ausgearbeitet und mit Schatten versehen. Die Form seiner Augenbrauen wurde leicht verändert, um ihm einen hoffnungsvolleren Blick zu verleihen, während er Chloe die nervöse Frage stellt, ob sie sich das neue Demo von Pisshead anhören will.

Und seht euch auch die Bäume hinter ihm an!

Damons Haut ist nun texturierter und besitzt Poren, auf seinem Kopf befinden sich jetzt einzeln ausgearbeitete Haarsträhnen und sein Bartansatz wurde verbessert.

Seine Halsketten wurden feiner ausgearbeitet und haben nun ein klareres Design sowie eine metallische Oberfläche, und sein einziges goldenes Schmuckstück wurde gegen Silber getauscht, damit es zum Rest seiner Ausstattung passt. Modische Entgleisung ade!

Wenn ihr hinter ihn blickt, dann entdeckt ihr vielleicht auch das Extra-Blattwerk, das dem Schrottplatz verpasst wurde, damit er einen zugewucherten Eindruck macht.

Justin ist ein weiteres Beispiel dafür, wie man auch drittrangige Charaktere zum Leuchten bringt. Seht euch seine Klamotten an - seine Kappe, Jacke und Shorts wurden mit natürlicher aussehenden Texturen, Nähten und Säumen versehen.

Der wohl größte Unterschied, den ihr in diesem Bild ausmachen könnt, betrifft das Gras! Es macht die erheblichen Verbesserungen der Vegetation gegenüber dem Originalspiel überdeutlich.

Bezüglich Chloe dürften euch zudem zusätzliche Details in diesem Bild auffallen, einschließlich einer lockereren Form und Haltung der Hand und einer Naht an der Seite ihrer Jeans.

All diese Verbesserungen könnt ihr auch in den Spielen selbst in Augenschein nehmen - schließlich ist die Life is Strange Remastered Collection just erschienen, und zwar für Stadia, PS4, Xbox, PC und GeForce Now.

