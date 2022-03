PM: Ein tiefer Einblick in die Entwicklung von Life is Strange: True Colors auf Nintendo Switch (Square Enix)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Life is Strange: True Colors ist ab sofort auf Nintendo Switch erhältlich. Es ist eine Version des Spiels, bei der keine Abstriche gemacht wurden und deren Grafik und Gameplay den Vergleich mit anderen, machtvolleren Plattformen nicht zu scheuen braucht.

Natürlich lässt sich sowas nicht durch Zauberei bewerkstelligen - es gibt keinen "Export die Version auf Switch"-Button, der auf Knopfdruck das komplette Spiel ohne Einbußen von einer PlayStation oder Xbox auf die Nintendo-Konsole portiert. Tatsächlich ist jede Menge Arbeit nötig, um sicherzustellen, dass ihr keine großen Unterschiede feststellt - es hat viel Zeit und Mühe gekostet, an diesen Punkt zu kommen.

Um euch einen Eindruck davon zu verschaffen, was nötig war, um Alexs Reise, Haven Springs und die hohen Berge von Colorado auf diese großartige Konsole zu bringen, nahmen wir die Entwicklung des Spiels unter die Lupe und erläutern sieben Gründe, warum die Switch-Version so eindrucksvoll ist.

Gemeinsam mit dem Entwickler Deck Nine Games und Publisher Square Enix arbeitete ein 30-köpfiges Team bei Dragon’s Lake Entertainment ein ganzes Jahr lang ausschließlich an dem Switch-Port - Programmierer, 3D-Grafiker und spezialisierte QA-Leute, die sich auf die Optimierung von Optik und Leistung konzentrierten.

Diese Gruppe von Industrieveteranen stellt sicher, dass Spieler:innen auf Nintendo Switch dieselbe Spielerfahrung bekommen wie auf jeder anderen Plattform. Und sie sorgt auch dafür, dass das Spiel für die beiden Einsatzmöglichkeiten des Geräts - für Dock- und Handheld-Modus - optimiert ist.

Die Nintendo Switch-Version von Life is Strange: True Colors umfasst genau dieselben Inhalte wie das Spiel auf den anderen Plattformen, einschließlich der hochklassigen Inszenierung der Charakter mittels Motion-Capturing und Gesichtsanimationen sowie komplettem, ungekürztem Audio und einem umfangreichen lizenzierten Soundtrack.

Das bedeutet, dass Spieler:innen auf Switch das komplette Spiel genau so bekommen, wie sie es bekommen sollen - einschließlich des großartigen, auf Steph fokussierten DLCs Wavelengths, der in der Deluxe-Edition enthalten ist.

Die Beleuchtungs-Engine wurde komplett neu erschaffen, einschließlich einer maßgeschneiderten LightBanking-Pipeline und einer neuen Herangehensweise an Reflection Probes, Shader und dynamische Schatten für dynamische Objekte.

Zudem wurde speziell für das Licht-Rendering auf Gesichtern ein neues Switch-Beleuchtungsmodell geschaffen. Das Ergebnis all der Arbeit ist eine Switch-spezifische Lösung, die eine ähnliche Beleuchtungsniveau wie auf den anderen Plattformen erreicht - obwohl sie einen anderen Weg dorthin nimmt.

Die Engine wurde von Grund auf optimiert, um effizient die Technik auszuschöpfen, wie die Switch Grafik berechnet. Stellt euch das hier wie einen "Eisberg"-Moment vor - als Spieler:in seht ihr nur die wunderschöne Spitze des Eisbergs, die dem ähnelt, was in den anderen Versionen zu sehen ist. Aber unter der Oberfläche funktioniert die Beleuchtung in der Switch-Version auf total andere Weise und mit einer Menge Switch-eigener Prozesse, die bei jedem einzelnen Bild ein Maximum an Leistung und Qualität herausholen, ganz besonders im Handheld-Modus.

Jedes Charaktermodell und jedes Umgebungsobjekt wurde optimiert und überarbeitet, wobei die Originaltreue bei der Dezimierung gewahrt wurde, während man Polycounts optimierte. Wenn es euch wie uns geht und ihr hier nur "ähm, wie bitte?" äußern könnt - wir haben ein Mitglied unseres Produktionsteams gebeten, diese Sache mal näher zu erläutern.

Grundsätzlich wurde in den meisten Modellen die Zahl der Polygone (oder Dreiecke) verringert, während die Menge an Details und die Qualität beibehalten wurde - also die "Originaltreue". Bei der Dezimierung geht es darum, trotz Downsampling den Detailgrad zu erhalten. Oder kurz gesagt: Ob in der Handheld- oder gedockten Auflösung der Switch - Charakter- und Hintergrundmodelle sehen verdammt gut aus.

Ein weiterer Trick zu Beschleunigung des Renderns ist ein Prozess namens "Batching", bei dem statische Objekte, die nahe beieinander stehen, zu einem einzelnen Objekt vereint werden. Ein paar Topfpflanzen in einem Blumenladen, ein Steinhaufen am Fluss oder eine Baumgruppe im Park - während es auf allen Plattformen die eine oder andere Form des Batching gibt, ist die Switch-Version auf Leistung optimiert.

Um das Ganze klarer zu machen: Bei der Hauptstraße von Haven Springs wurde die Gesamtheit der Polygone von 13 auf 9 Millionen verringert, und bei der Aufbereitungsanlage der Mine ging die Zahl von 21 auf 10 Millionen gewaltig herunter. Dennoch bemerken die Spieler:innen davon nur wenig - dank der Wunder der Spieloptimierung ist die Version performant, sieht aber immer noch toll aus.

Kurz gesagt: Entwickler:innen sind Genies.

Wie ihr sicher wisst, stellt euer Bildschirm Pixel dar - die kleinsten Elemente jedes digitalen Bilder - und diese Pixel sind rechteckig. Und das bedeutet, dass ihr, wenn runde Formen auf dem Bildschirm auftauchen, garantiert ein paar gezackte Kanten sehen könnt - und das nennt sich Aliasing.

Anti-Aliasing ist der Prozess, diese Kanten weicher zu machen. Beim Switch-Port von Life is Strange: True Colors wurde das Anti-Aliasing unter Einsatz einer TAA-Lösung überarbeitet, aber auch so optimiert, dass es so leistungsfähig wie FXAA ist. Falls das nur ein paar wirre Buchstabenkombinationen für euch sind, wollen wir kurz ein bisschen näher drauf eingehen.

TAA und FXAA kommen ins Spiel, wenn der Computer ein Objekt bereits gerendert hat, was eine effizientere und ressourcenschonendere Beseitigung gezackter Kanten erlaubt.

Der grundlegende Unterschied zwischen TAA, das für "Temporal Anti-Aliasing" und FXAA, das für "Fast Approximate Anti-Aliasing" steht, ist die Methode, wie Aliasing - oder "grobe Kanten" - identifiziert und eliminiert werden.

FXAA analysiert direkt jeden Pixel, identifiziert die kantigen Tund korrigiert sie, bevor das Einzelbild auf das Display kommt. TAA vergleicht dagegen das Bild mit dem vorherigen Bild, um Kanten zu identifizieren und Probleme zu verhindern.

Im Endeffekt präsentiert die Switch-Version von Life is Strange: True Colors die wunderbare Optik, die von TAA geliefert wird, wobei sie aber die Vorteile einer minimalen GPU-Last genießt, wie man sie von FXAA kennt.

Das Tolle an der Nintendo Switch ist, dass man das Beste aus zwei Welten haben kann. Wenn einem nach einer entspannten Session vor dem großen Fernseher im Wohnzimmer ist, dann dockt man einfach die Konsole und wirft sich aufs Sofa.

Bei Life is Strange: True Colors haben wir die "AMD FidelityFX Super Resolution"-Technik (FSR) integriert, die beim gedockten Spiel die Leistung bei einer Auflösung von 1080p erhöht und dafür sorgt, dass es keine Einbußen bei der optischen Qualität gibt.

In dem Bemühen, die grafische Qualität der anderen Plattformen zu erreichen, haben wir auch Nachbearbeitungs-Features entwickelt und überarbeitet, wodurch Dinge wie Atmosphere, Light Shafts, Bloom, Depth of Field und Screen Space Ambient Occlusion (SSAO) die unvergessliche Welt von Life is Strange auf den Bildschirm zaubern.

All diese Dinge könnt ihr oben auf dieser Seite im Video in Aktion sehen - aber hoffentlich ist es uns gelungen, klar zu machen, wie viel Zeit, Expertise und Leidenschaft in die Nintendo Switch-Version von Life is Strange: True Colors geflossen ist!

Danke für euer Interesse und ihr Switch-Fans da draußen: Wir sehen uns in Haven Springs!