PM: Play At Home 2021 – Diese Spiele bekommt ihr kostenlos! (Sony Playstation Blog)

Bestimmt habt ihr bereits zugeschlagen und euch Ratchet & Clank heruntergeladen, das bis zum 31. März als Auftakt der fantastischen Aktion Play at Home 2021 zur Verfügung stand. Aber das ist natürlich noch lange nicht alles, denn bis zum 23. April um 05:00 Uhr (MESZ) habt ihr die Auswahl aus neun weiteren Spielen für PS4 und PS VR, die ihr für immer behalten könnt.

Zum Abschluss der Aktion dürft ihr euch noch über ein ganz besonderes Highlight freuen, wenn ab dem 20. April Horizon Zero Dawn Complete Edition zur Verfügung steht. Das epische Action-Adventure gehört euch, wenn ihr spätestens bis zum 15. Mai um 05:00 Uhr (MESZ) den Download anschmeißt.

Bei so einer großen Auswahl fällt euch die Entscheidung bestimmt ganz schön schwer, was ihr zuerst spielen solltet.Wir möchten es euch ein wenig leichter machen und stellen vor, für welchen Gamer welches Spiel am besten passt.

Wie kann man ein Ausnahmespiel wie Abzû am besten beschreiben? Wie wäre es mit tiefenenentspannter Tauchgang, Swimming Simulator oder einfach als eine echte Erfahrung, die ihr so garantiert noch nie erlebt habt. Wenn Matt Nava, der Art-Director von Journey oder Flower an einem Projekt beteiligt ist, dürft ihr Ungewöhnliches erwarten. Transzendentale Traumwelten, ein völlig entspanntes Umherwandern in mystischen Umgebungen und immer ein innovatives Gameplay, weit weg von Standard Rätsel-, Hüpf, oder Ballerkost.

Genau das bietet euch auch Abzû, in dem ihr die Rolle einer Taucherin übernehmt, die scheinbar ziellos durch die bunte Unterwasserwelt eines Ozeans streift. Es ist ein absolut gewaltfreies Spiel, dass euch auf eurem Weg zu einem noch unbekannten Ziel niemals in Gefahr bringt und auf nervige Minispiele verzichtet, bei denen ihr euch auf der Suche nach Sauerstoff von einem Zielpunkt zum nächsten quält. Es geht um das, was Nava in seinen Spielen so wertschätzt: Um die Erkundung von unbekanntem Terrain, sich treiben lassen und die Umgebung bewundern. Chilliger kann ein Konzept kaum sein.

Perfekt für:

In dem ultraniedlichen PlayStation VR-Abenteuer Astro Bot Rescue Mission seid ihr als Captain Astro unterwegs, der nach einem Weltraum-Schiffbruch seine auf fünf Planeten verstreuten Crewmitglieder vor schrecklichen Gefahren retten soll. Dabei steuert ihr in dem kunterbunten 3D-Plattformer nicht nur den kleinen Maschinen-Helden durch abwechslungsreiche Level und löst immer wieder knifflige Umgebungs-Puzzles, sondern greift auch selber aktiv in das turbulente Geschehen ein. Ihr nutzt den Dualshock-Controller beispielsweise als Taschenlampe um Geister zu blenden, als Wasserspritzer mit dem glühend heiße Bodenplatten abgekühlt werden oder schleudert mit einer Wischbewegung über das Touch-Pad Seilhaken, mit denen Astro dann Abgründe in Windeseile sicher überquert.

Perfekt für:

Das Roguelike in schicker Retro-Pixeloptik Enter the Gungeon ist nicht einfach ein beliebiges Indie-Game, es ist eine einzige Herausforderung an euer Können, euer Reaktionsvermögen und vor allem eure Geduld. Dabei ist die Aufgabe eigentlich schnell erklärt, ihr wählt eine von vier Spielfiguren, schnappt euch eine Knarre und los geht es, quer durch mehrstöckige Dungeons mit zufällig generierten Level. Alles was ihr machen sollt; Überleben. Klingt simpel, ist aber bei den Horden an Gegnern und einem Bildschirm voller Schüssen, bei dem jeder andere Bullet Hell-Shooter fast wie ein Spaziergang wirkt, eine echte Aufgabe. Mehr als hundert Gegnertypen und zwanzig fiese Bosse stellen sich euch in den Weg, das ist teilweise so hart, dass ihr nach jedem Tod ans Aufgeben denken werdet. Aber lasst euch nicht so schnell entmutigen. Euer Waffenarsenal enthält 200 völlig unterschiedliche und oft ganz schön schräge Wummen, die neben Laserstrahlen und Kugeln auch schon mal Buchstaben verschießen. Eine davon wird es schon richten. Und ihr habt ein lohnendes Ziel vor Augen: Die ultimative Waffe, mit der ihr die Vergangenheit abschießen könnt.

Perfekt für:

Ein echter PlayStation VR-Geheimtipp: In Moss begleitet ihr die Maus Quill auf einem märchenhaften Abenteuer, um ihr Heimatdorf vor einer gefährlichen Bedrohung zu schützen. Das exklusiv für PlayStation VR entwickelte Action-Adventure brilliert nicht nur mit der beeindruckenden Optik eines Pixar-Films sowie spannenden Kämpfen und knackigen Rätseln, sondern bietet auch eine bahnbrechende Immersion. Ihr steuert nicht einfach nur den Mäusehelden und erkundet frei die Umgebung, ihr greift auch immer wieder aktiv in das Geschehen ein und agiert direkt mit Quill und der magischen Welt. So könnt ihr dem kleinen Helden unter die Arme greifen und Türen öffnen, schwere Hindernisse aus dem Weg räumen oder im Kampf Gegner packen. Zum Dank bekommt ihr dann einen High-Five mit der putzigen Mausepfote. Quill wird schnell euer Herz erobern und ihr könnt gar nicht mehr aufhören Streicheleinheiten zu verteilen, bei dem der kleine Held anfängt wohlig mit den Ohren zu wackeln.

Perfekt für:

Mit Klassikern wie Another World oder Heart of Darkness hat der französische Designer Eric Chahi eindrucksvoll bewiesen, dass er faszinierende Welten erschaffen kann, die mit nichts zu vergleichen sind. Das gilt natürlich auch für das PlayStation VR-Epos Paper Beast, in dem ihr die Kontrolle über ein fremdartiges Ökosystem übernehmt. Ihr trefft auf seltsame Kreaturen, die wirken, als ob sie aus Papier gefaltet wurden und mischt euch kräftig in deren Leben ein. Lockt die Wesen mit Objekten wie Früchten und anderen Leckereien an, schützt sie vor der räuberischen Fauna oder verhindert, dass die fantasievollen Origami-Kreaturen in Treibsand versinken. Es ist eine magische Erfahrung, die völlig ohne Tutorials auskommt: Begebt euch unbedingt in diese, oftmals skurril anmutende, Welt, gestaltet die Umgebung nach euren Wünschen und vor allem staunt über so viel Fantasie. Ganz klar: Paper Beast ist ein bislang sträflich unterschätztes Virtual Reality-Erlebnis.

Perfekt für:

Cyberspace-Optik, psychedelische Farben und hämmernde Techno-Beats: In dem Rail-Shooter-Musikspiel Rez Infinite seid ihr als Hacker unterwegs und tretet gegen die Künstliche Intelligenz Eden an. Diese entwickelt eine ungeplante Eigenständigkeit, als die schiere Menge an Informationen das digitale Gehirn an der eigenen Existenz zweifeln lässt und Eden kurzerhand die Selbstabschaltung vorbereitet. Das hätte ungeahnte Auswirkungen auf die vernetzte Welt und ihr sollt es jetzt im Cyberspace mit der KI aufnehmen, einen Reboot einleiten und euch dabei gegen Viren und Firewalls wehren.

Euer Hacker-Avatar bewegt sich wie auf Schienen durch die Kunstwelt und ihr nehmt anfliegende Gegner ins Visier. Bis zu acht Feinde können gleichzeitig markiert und per Knopfdruck in den digitalen Tod befördert werden. Am Ende eines Abschnitts wartet ein Boss auf euch, der sich als besonders hartnäckig erweist und ganz zum Schluss wartet ein Endgegner, der euch alles an Reaktionsvermögen und Geschick abverlangen wird. Optional könnt ihr das Cyber-Spektakel auch auf PlayStation VR erleben. Und das lohnt sich richtig!

Perfekt für:

In dem spannenden Survival-Spiel Subnautica kämpft ihr mal nicht gegen Zombies oder andere Monster ums Überleben, sondern müsst euch in einem schier endlosen Alien-Ozean zurechtfinden. Mit einer kleinen Rettungskapsel kann euer namenloser Protagonist gerade so den Absturz seines Raumschiffs entkommen und wassert auf einem fremden Planeten. Bis zum Horizont erstreckt sich der Ozean und eure Aufgabe ist es die faszinierende wie fremdartige Umgebung in immer längeren Tauchgängen zu erkunden und euch mit der Zeit eine komfortable Basis zu bauen. Zuviel wollen wir von der spannenden Story voller Mysterien nicht verraten, aber Sauerstoff- und Ressourcenmangel werden garantiert nicht eure einzigen Probleme bleiben.

Perfekt für:

In dem Puzzle-Abenteuer The Witness von Jonathan „Braid“ Blow, geht es eigentlich „nur“ um die Flucht von einer Insel. Leichter gesagt, als getan! Zu Beginn des genialen Indie-Hits findet ihr euch auf einem verlassenen Eiland wieder. Ihr habt keine Erinnerung, wie ihr hergekommen seid oder was ihr jetzt machen sollt. Also erkundet ihr aus der Ego-Perspektive die zehn unterschiedlichen Abschnitte der Insel und müsst selber herausfinden, wie ihr einen neuen Inselabschnitt betreten könnt, was auf dem Berg in der Mitte des Gebiets versteckt ist und welche weiteren Geheimnisse verborgen sind. Es gibt keine Feinde, keine Waffen, Werkzeuge oder gar ein hilfreiches Tutorial. Alles was ihr braucht ist Köpfchen, Geduld und Freude am Knobeln, wenn ihr eine der gut 650 Tafeln in der Spielwelt findet, die jeweils ein immer härter zu knackendes Rätsel beinhaltet.

Perfekt für:

Wenn ihr den Begriff Rhythmus-Spiel hört, denkt ihr dann gleich an luftig-lockere Just Dance-Choreografien und ein bisschen Gewackel im Takt der Musik? Dann vergesst das mal schnell, denn das PlayStation VR-Game Thumper ist einfach gnadenlos. Das sagen sogar die Entwickler des Studios Drool, die ihr Game als „Rhythm Violence“ bezeichnen. Das trifft es unserer Meinung nach sehr genau. Um was geht es? Ihr übernehmt die Steuerung eines metallischen Käfers, der sich zum Klang eines basslastigen und eingängigen Originalsoundtracks über eine schier endlose, gewundene, Strecke bewegt. Sollt ihr zu Beginn nur ab und an im Takt eine Taste drücken, entwickelt sich die musikalisch untermalte Achterbahnfahrt sehr schnell zu einer brutalen Herausforderung an eure Augen-Hand-Koordination, bei der ihr unter eurer PlayStation VR-Brille gehörig ins Schwitzen geratet. Das versprechen wir euch.

Perfekt für:

Wenn ihr euch die Liste der Spiele anschaut, die ihr jetzt sofort kostenlos herunterladen und für immer behalten könnt: Welches Game interessiert euch am meisten? Verratet uns in den Kommentaren, welches Spiel ihr sofort zocken werdet!