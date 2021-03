Surviving Mars: Tourismus-Update und Content Creator Pack erschienen

PC XOne PS4 Linux MacOS

Im Rahmen der Paradox Insider hatten wir bereits berichtet, dass Surviving Mars (im Test, Note: 7.5) die Schwelle von 5 Millionen Spielern, verteilt auf PC und Konsolen, überschritten hat und die Entwicklung durch das Studio Abstraction wieder aufgenommen wurde. Direkt unter dieser News könnt ihr euch den "New Content Release 2021"-Trailer anschauen. Über das In-Dome Buildings Pack hatten wir bereits berichtet.

Jetzt wurden weitere Details zum am Montag veröffentlichten, kostenlosen Tourismus-Update und zum In-Dome Buildings-Pack bekanntgegeben:

Die wichtigsten Inhalte des kostenlosen Tourismus Updates im Überblick:

Touristen werden nun zu jedem Aufenthalt in einer Kolonie eine Bewertung abgeben. Diese Bewertung bestimmt, welche Belohnungen, Gelder und wieviel interessierte Besucher ihr zukünftig erhalten werdet.

Hotels können nach Abschluss der Smart Homes-Forschung gebaut werden, um den Komfort der Touristen zu erhöhen und die Zufriedenheit zu steigern. Ihr könnt auch einen Low-G-Vergnügungspark bauen, der den Zufriedenheitswert jedes Touristen erhöht.

Rover Safaris: Ihr könnt Wegpunkte an Sehenswürdigkeiten setzen und Touristen durch eure Kolonie touren lassen, um die Zufriedenheit zu erhöhen. Ihr könnt entweder eine RC-Safari von der Erde bestellen oder sie selbst bauen, nachdem ihr das Forschungsprojekt "Rover Printing" abgeschlossen habt.

Das In-Dome Buildings-Pack wurde in Zusammenarbeit mit dem langjährigen Community-Modder Silva entwickelt und führt acht Gebäude und eine Reihe von technischen Ergänzungen ein, um die Wohn- und Community-Optionen zu erweitern. Das Pack ist für alle Plattformen zum Preis von 4,99 Euro erhältlich. Es bietet die folgenden Inhalte:



Lebens(t)räume für die Menschheit Smart Apartments (Lebensräume, groß) Seniorenresidenz (Lebensräume, mittel) Großes Kinderzimmer (Lebensräume, groß)

Dome Sweet Dome Medizinischer Pfosten (Domservices, klein) Sicherheitsposten (Domservices, klein) Krankenhaus (Domservices, groß) TV-Studio-Workshop (Domservices, groß) Schulspitz (Domspitzen, Spire)



Zu den Releases und der Weiterentwicklung äußerte sich Magnus Lysell, Produktmanager von Surviving Mars bei Paradox Interactive, wie folgt:

Seit dem Start von Surviving Mars - Green Planet haben unsere Spieler gefragt, was als Nächstes für Surviving Mars kommt. Das Tourismus-Update ist erst der Anfang. Das Spiel ist bei Abstraction in guten Händen, sie sind ein Team von erfahrenen Entwicklern mit jahrelanger Erfahrung in der Entwicklung von AAA-Titeln und haben eine große Leidenschaft für Surviving Mars. Wir sind überwältigt von der riesigen Unterstützung für Surviving Mars. 5 Millionen Spieler sind enorm und wir können es kaum erwarten, bald euch allen mitzuteilen, was als nächstes auf uns zukommt!

Noch dieses Jahr soll eine sich bereits in Arbeit befindliche, vollwertige Erweiterung erscheinen. Noch bis zum 18. März könnt ihr Surviving Mars im Epic Games Store kostenlos ausprobieren.