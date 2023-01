Spiele-Check von Vampiro

PC XOne PS4

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Der schon aufgewertete Mondgesteinsschmelzer sorgt für Mondstaub und damit Überstunden.

Feste auf dem Kolonieplatz, später Hoffnungsplatz, sorgen kurzfristig für Unterhaltung und geben einen Hoffnungs-Boost.

Steam-Deck-Check Surviving the Aftermath läuft auf dem Steam Deck technisch einwandfrei. Die Grafik stellt sich automatisch auf hohe Qualität, die Auflösung auf nativ. Schrift und UI sind solide bis gut lesbar. Eine speziell vergrößertes UI gibt es aber nicht. Die Steuerung ist besonders gelungen, da sie die Gamepad-Steuerung der Konsolenversion nutzt und auch die entsprechenden Xbox-Buttons eingeblendet werden. Nach kurzer Eingewöhnung ging die Steuerung daher sehr leicht von der Hand. Surviving the Aftermath läuft auf dem Steam Deck technisch einwandfrei. Die Grafik stellt sich automatisch auf hohe Qualität, die Auflösung auf nativ. Schrift und UI sind solide bis gut lesbar. Eine speziell vergrößertes UI gibt es aber nicht. Die Steuerung ist besonders gelungen, da sie die Gamepad-Steuerung der Konsolenversion nutzt und auch die entsprechenden Xbox-Buttons eingeblendet werden. Nach kurzer Eingewöhnung ging die Steuerung daher sehr leicht von der Hand.

Der Hoffnungswert wird durch Zufriedenheit und Ereignisse beeinflusst.

Colony-Builder (Erweiterung)

Einzelspieler

Für Einsteiger bis Profis

Preis: 9,99 Euro

In einem Satz: Evolutionäre Erweiterung sorgt nicht nur bei den Kolonisten, sondern auch beim Spielspaß für Überstunden.

Das 2021 erschienene Surviving the Aftermath (Spiele-Check) ist ein gelungener Colony-Builder in der Postapokalypse, der mit Atmosphäre, angenehmer Kampagnenlänge (rund 15 Stunden), anpassbarem Schwierigkeitsgrad und guten Mechaniken punktet. Im Sommer letzten Jahres wurde die Welt mit der Erweiterung New Alliances (Spiele-Check) lebendiger und dynamischer. Ende letzten Jahres erschien mitdie zweite Erweiterung.Es wurde noch apokalyptischer, denn der Mond zerbricht und seine Brocken schlagen auf der Erde. Neue Gebäude, Mechaniken und eine Questreihe sind Teil der Erweiterung. Im Check kläre ich, ob der Mond auch für euch untergehen sollte.Die Zersplitterung des Mondes hat zur Folge, dass immer wieder Gesteinsbrocken in eurer Kolonie einschlagen. Der "Mondfall" bringt aber auch einen Vorteil: Den Arbeiter im neuen Mondgesteinschmelzer schickt ihr Mondsteine kloppen. So wird die Einschlagstelle wieder nutzbar und er wandelt die Brocken in Mondstaub um. Der ist extrem nützlich: Mit ihm könnt ihr in den bewirtschafteten Gebäuden Überstunden anordnen. Für zehn Mondstaub gibt es einen zweitägigen Boost von 50%. Das hat mein Spiel mehr als gedacht geändert. Wenn ihr beispielsweise kurzfristig aufgrund eines großen Bauprojekts einen gestiegenen Bedarf an Plastik habt, helfen die Überstunden enorm. Oder ihr habt endlich einen Schneider, nachdem ein Großteil der Bevölkerung schon nicht mehr adäquat ausgestattet ist? Mit Boost ist der Misstand schneller behoben. Schließlich könnt ihr so auch die Zeit bis zur Fertigstellung neuer Produktionsgebäude überbrücken.Verständlicherweise habt nicht nur ihr Interesse an dieser neuen Ressource. Was es mit dem "Abbruchunternehmen" an einer großen Einschlagstelle auf der Weltkarte auf sich hat, könnt ihr in einer neuen Quest ab dem frühen Midgame in Erfahrung bringen. Der Einsatz eurer Spezialisten wird nicht unbelohnt bleiben. Außerdem schaltet ihr durch die Quest Gebäude (Pilzfarm, Medizinhütte) und Gebäude-Upgrades frei. Die Aufgabenkette ist lange nicht so umfangreich wie die Hauptquest. Ich finde es aber gut, dass Surviving the Aftermath durch neue, mehrstufige Quests weiter aufgepeppt und noch lebendiger wird.In der Postapokalypse kann man schnell mal den Glauben an eine gute Zukunft verlieren. Das müsst ihr verhindern, indem ihr die "Hoffnung" aufrechterhaltet. Das ist eine neue, kolonieweite Zahl. Sinkt sie, erleidet ihr Debuffs. In der gepatchten Version ist sie mit der Zufriedenheit verknüpft. Habt ihr unzufriedene Kolonisten, sinkt auch die Hoffnung stetig. Sind sie zufrieden, sorgt das für einen Zuwachs an Hoffnung. Wie stark sich die neue Mechanik auswirkt, liegt auch am Schwierigkeitsgrad. Die Verknüpfung mit der Zufriedenheit sorgt jedenfalls dafür, dass ihr diese noch eher im Blick haben müsst. Eure Hoffnung steigt (oder sinkt!) zwar auch durch Events und Entscheidungen (zum Beispiel sind Katastrophen Downer, besiegte Feinde oder aufgenommene Flüchtende heben die Stimmung) oder ihr könnt auf dem neuen Kolonieplatz eine kostspielige Fete steigen lassen, um kurzfristig die Unterhaltung zu steigern und den Hoffnungswert zu erhöhen. Eine stabile Basis ist das aber nicht.Macht sich Hoffnungslosigkeit breit, bekommt die Kolonie nicht nur Debuffs, eure Kolonisten können auch traumatisiert werden. Ihr Seelenheil wird dann im neuen Traumazentrum wieder hergestellt. Habt ihr die Pilzfarm und die Medizinhütte fertiggestellt, könnt ihr Pilze anbauen und zu verschiedenen Medikamenten verarbeiten. Das ist recht kostenintensiv und ihr braucht mehr als eine Pilzfarm, um den Betrieb der Medizinhütte zu gewährleisten.Neben der Erweiterung erschien der Halloween-Patch. Der bringt einige neue Objekte wie eine Vogelscheuche, Kürbislampen, Events und Masken für Kolonisten. Vom 24. Oktober bis 7. November sind die kosmetischen Items standardmäßig aktiviert, ihr könnt sie aber jederzeit ein- und ausschalten. Abseits davon gibt es sehr gute Anpassungen. Zu meinen Highlights gehört, dass ihr jetzt die Reparaturkosten von Gebäuden ebenso angezeigt bekommt wie die Ressourcen, die ihr beim Abriss zurückerhaltet. Unten links gibt es nun eine übersichtliche Anzeige des Tag- und Nachtzyklus, so dass ihr stets wisst, wie spät es ist und wann eure Spezialisten wieder agieren können. Zu den Balancing-Änderungen gehört der niedrigere Verbrauch von Fasern, von denen ihr auch für Standardkleidung mehr farmt.Shattered Hope ist auf den ersten Blick nicht so einschneidend wie das vorige New Alliances. Es ergänzt euer Spielerlebnis und macht es abwechslungsreicher, auch mit neuen Events. Die per Patch nachgelieferte Verknüpfung der Hoffnung mit der Zufriedenheit finde ich gut und nachvollziehbar. Auf den zweiten Blick, also nach einer gescheiterten Partie, werdet ihr die Auswirkungen von Shattered Hope realisieren. Ihr müsst im frühen Spiel spürbar anders agieren, schneller die Zufriedenheit erhöhen und entsprechend forschen und eure kostbaren Ressourcen einsetzen. Auch den Mondgesteinsschmelzer gibt es nicht umsonst und erfordert einen Arbeiter. Umso wichtiger ist es, den Mondstaub auch für Überstunden zu nutzen. In der Vergangenheit hatte ich oft das Problem, einen kurzfristig höheren Bedarf an einer Ressource zu haben. Mir blieb nur der Bau eines weiteren Gebäudes oder langes Warten übrig. Jetzt ordne ich Überstunden an! Wenn ihr mit Surviving the Aftermath schon Spaß habt, wird euch auch Shattered Hope gefallen.