Surviving the Aftermath: Neue Erweiterung Shattered Hope erschienen

PC XOne PS4

Paradox Interactive und Iceflake Studios haben gestern mit Shattered Hope die nach New Alliances (im Spiele-Check) zweite Erweiterung für ihren Survival-Colony-Builder Surviving the Aftermath (im Spiele-Check) veröffentlicht.

In Shattered Hope wurde der Mond zerstört und Teile davon fallen auf die Erdoberfläche. Diese Katastrophe bietet aber auch einen Silberstreifen am Horizont in Form von Mondgesteinsvorkommen, die ihr sammeln könnt, um damit die Ressourcenproduktion zu steigern. Überlebende müssen sich zusammenschließen, um „Hoffnung“ zu finden und um durchzuhalten, sonst werden sie von „Angst“ geplagt. Ressourcen und die Beharrlichkeit der Überlebenden müsst ihr in dieser auf die menschliche Natur ausgerichtete Erweiterung des Koloniemanagement-Gameplays von Surviving the Aftermath ausbalancieren.

„Mondfall“ und Gebäude-Boost: Der Mond wird am Himmel zerschmettert und seine Bruchstücke fallen auf die Erde und hinterlassen Verwüstungen – aber auch Mondgesteinsvorkommen. Ihr könnt Mondfragmente veredeln und Mondstaub erhalten, der für eine begrenzte Zeit zur Steigerung der Produktion der Gebäude verwendet werden kann. Diese neue Gebäude-Boost-Mechanik heißt Überstunden.

Hoffnungsvoll bleiben und es sich gut gehen lassen: Hoffnung ist ein neuer globaler Wert, der im Spiel mit der Zeit und bei Katastrophen abnimmt. Wenn sie zu lange zu niedrig gehalten wird, wird es einen neuen Zustand namens „Angst“ auslösen, die, wenn sie unbehandelt bleibt, die Kolonisten feindselig stimmen kann. Die Hoffnung muss also so hoch wie möglich gehalten werden, indem ihr Feste im neuen Colony Square-Gebäude veranstaltet.

Neue Produktionsketten: Wenn Kolonisten den Zustand „Angst“ erleben, könnt ihr ein Traumazentrum bauen, um sie zu heilen. Dank eines brandneuen Medikaments namens „Antistress“ werden sie sich schneller erholen. Um es herzustellen, müssen Rohstoffe auf der Pilzfarm angebaut werden um sie dann in der Medizinhütte zu der eigentlichen Medizin zu veredeln.

Den Release Trailer könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen. Shattered Hope ist für PC, Xbox One und Playstation 4 zum empfohlenen Verkaufspreis von 9,99 Euro erhältlich.