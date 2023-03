Surviving the Aftermath: Rebirth angekündigt

Paradox Interactive und Iceflake Studios haben heute im Rahmen der heutigen "Paradox-Announcement-Show" die Erweiterung Rebirth für ihren Survival-Colony-Builders Surviving the Aftermath (im Check) angekündigt. Es handelt sich um die dritte Erweiterung, nachdem bereits New Alliances (im Check) und zuletzt Shattered Hope (im Check) erschienen sind. Rebirth soll den Abschluss der aktuellen "Saison" darstellen. Den Reveal-Teaser könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen. Im Video der Announcement-Show gibt es etwas mehr Bildmaterial und ein Interview mit Lasse Liljedahl, dem Studio Manager von Iceflake Studios.

Rebirth führt Terraforming ein, und gibt euch die Macht, die Umwelt zu modifizieren und für eure Kolonisten wiederzubeleben. Außerdem müsst ihr die Welt vor einem Pilzbefall, der Blight schützen, die auch Menschen und Tiere befällt. Es gibt auch eine neue Endsieg-Option. Surviving the Aftermath - Rebirth wird bereits ab 16. März 2023 für Xbox One, PS4 und PC zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 14,99 Euro erhältlich sein.

Lasse Liljedahl, Studio Manager und Game Director von Surviving the Aftermath, äußerte sich zur Erweiterung wie folgt:

Rebirth repräsentiert einen Wendepunkt in der Überlebenserfahrung der Menschheit. Es ist ein Schlussstrich fürs bloße Überleben und ein Start in ein neues Kapitel. Es ist Zeit die Zivilisation wieder aufzubauen und die Welt zu heilen. Der Mechanismus der Blight repräsentiert die größte Herausforderung, die die Kolonisten jemals entgegentreten mussten, aber es ist zeitgleich auch der Schlüssel, um das Blatt zu wenden und den Schaden zu reparieren, den die Umwelt nach der Apokalypse erleiden musste. Die neuen Funktionen wie Terraforming geben den Spielern mehr Kontrolle über ihre Umgebung, erweitern aber auch das Kernspiel in neue sinnvolle Richtungen.