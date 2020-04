Letsplay-Crowdfunding und Folge 0: Dennis wird zum Sekiro-Shinobi [U.]

Eure Unterstützung ist gefragt!

Teaser Es ist soweit, Dennis will sich durch sein erstes Letsplay sterben. Ihr könnt ihm im Crowdfunding die Chance geben, zum Shinobi zu werden. Als Einstimmung gibt es die halbstündige Prolog-Folge 0.

Update vom 30.4.2020:Die ersten zehn Folgen des Letsplays wurden finanziert. Wir bedanken uns herzlich bei allen Spendern! Los geht es am Dienstag, dem 5. Mai 2020. In Anbetracht der Taktung des-Letsplays und zugehörigen Elfenhofs haben wir uns darüber hinaus entschieden, vier Folgen Sekiro pro Woche zu veröffentlichen. Neue Episoden erscheinen Dienstag, Donnerstag, Samstag und Sonntag. Außerdem dürfen Crowdfunder in einer Umfrage festlegen, welche Sprache im Letsplay eingestellt werden soll.Wenn selbst Jörgs hart antrainierter Sado-Masochismus-Muskel (siehe sein durchgespieltes Letsplay zu Dark Souls Remastered ) bei einem neuen From-Software-Spiel pausiert, muss es besonders furchteinflößend sein. Dann müssen jüngere, noch nicht von diversen-Titeln verschlissene Redakteure das Gamepad in die Hand nehmen.Zu diesem Zweck hoffen wir auf eure Unterstützung, damit sich Dennis in einem crowdgefundeten Letsplay durchsterben kann. Wie die Aufmerksamen unter euch bereits wissen, hat er schon einige Prügel von dem Titel einstecken müssen. Der Nachwuchs-Shinobi hat nun aber seine Wunden geleckt, neue Kräfte gesammelt und ist wild entschlossen, sich wie ein junger Gott durch die blitzschnellen Duelle zu metzeln – oder bei dem Versuch tausend Tode zu sterben.Wie ihr der bereits fertigen Prologfolge #00 (siehe unten!) entnehmen könnt, spielt Dennis Sekiro von ganz von vorn. Wenn ihr also noch keinerlei Berührung mit dem Abenteuer des Wolfs hattet braucht ihr euch keine Sorgen machen, irgendetwas zu verpassen. Wenn ihr hingegen selbst schon in das düstere Sengoku-Japan abgetaucht seid, so dürft ihr Tipps und Hinweise gerne in den Kommentaren unter den Folgen lassen.Mit Sekiro – Shadows Die Twice hat From Software gänzlich neue Wege eingeschlagen. Zwar finden sich etliche Elemente aus den-Spielen, wie Schreine zum Auftanken der Energie und erneut spawnende Gegner, wieder. Am Kampfsystem wurde aber ordentlich geschraubt. Das ist zwar immer noch Duell-basiert, aber deutlich schneller als in allen bisherigen Werken des Studios, selbstwirkt dagegen richtiggehend langsam.Pro etwa 30minütiger Folge des Letsplays veranschlagen wir 125 Euro, um den Start zu garantieren müssen bis zur Spenden-Deadline () zehn Episoden (1.250 Euro brutto) finanziert worden sein. Die Folge #01 würde dann bereits am Dienstag erscheinen!Geplant sind drei Folgen pro Woche (Dienstag, Donnerstag und Sonntag), während des Letsplays könnt ihr kontinuierlich weiterspenden. Die einfache Regel: Sobald am Ende eines 5er Blocks (zu Beginn natürlich: der ersten 10 Folgen) die nächsten fünf finanziert sind, geht es weiter. Andernfalls endet das Crowdfunding, und es werden noch so viele Runden gespielt, wie finanziert wurden.Wenn wir eine Crowdfundingsumme von 2.500 Euro erreichen, winkt als besonderes Schmankerl ein, bei dem ihr Dennis in Echtzeit beim Schwertschwingen zusehen könnt.Also, wartet nicht lange mit eurem Münzwurf! Wie üblich geht ihr kein Risiko ein: Sollte das Mindest-Crowdfundingziel nicht erreicht werden, erhalten die Spender ihr Geld zurück (und die bereits erhaltenen Crowdfunding-Medaillen verschwinden wieder).