MoMoCa #352

Teaser Der erste MoMoCa aus den neuen Redaktionshallen ist direkt etwas umfangreicher. Es gibt schließlich einige Inhalte diese Woche, eine gute Dosis William Gibson und einen Berg an User-Fragen.

Jörg und Hagen haben sich in den neuen Redaktionsräumen in Putzbrunn eingefunden (zumindest nachdem Hagen erst einmal überhaupt zum Büro gefunden hatte...) und erzählen eine gute Dreiviertelstunde von der Eingewöhnung im neuen Gebäude, werden literarisch bei der Besprechung ihres Wochenendes, präsentieren euch die Inhalte dieser Woche und arbeiten sich zum krönenden Abschluss durch die ganzen User-Fragen, die sich in der Umzugs-Zeit angesammelt haben. Alle Themen im Überblick: