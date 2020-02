Warhammer 40.000 - Dakka Squadron: Dogfight-Game angekündigt

Der Entwickler Phosphor Studio hat ein Dogfight-Game im Warhammer-Universum angekündigt. In dem Warhammer 40.000 - Dakka Squadron betitelten Spiel nehmt ihr als Ork Flyboy im Cockpit eines Dakkajets Platz, um in actionreichen Dogfights gegen andere Flugzeuge anzutreten, wobei ihr euch gleichzeitig auch vor der Bodenabwehr in Acht nehmen müsst.

Die Flugkämpfe, die aus der Third-Person-Ansicht absolviert werden, könnt ihr für einen der fünf im Spiel auftretenden Ork-Clans bestreiten. Zur Auswahl stehen die Blood Axes, die Goffs, die Bad Moons, die Death Skullz und die Evil Sunz, wobei jeder Clan eigene Eigenschaften und Fähigkeiten mit sich bringt. Neben Dakkajets stehen euch auch Burna-Bommas und Blitza-Bommas zur Verfügung. Ihr startet als ein niederer Flyboy und könnt im Verlauf der über 20 Missionen umfassenden Einzelspieler-Kampagne neue Flugmanöver und Fähigkeiten erlernen, sowie euer Squad ausrüsten, um nach und nach zum gefürchteten Ork Warboss aufzusteigen. „Dieses Spiel wurde von Orks für Orks entwickelt“, so die Entwickler. „Meistere Dogfighting, Sturzflüge und Flächenbombardement und nutze verschiedene Spielstille, um in den verschiedenen Luft-Luft- und Boden-Luft-Missionen zu bestehen“, heißt es in der Beschreibung.

Neben der Kampagne soll Warhammer 40.000 - Dakka Squadron auch einen Waaagh!-Modus bieten. Um was es sich dabei konkret handelt, ist noch nicht bekannt. Der Titel soll „später in diesem Jahr“ für PC und Konsolen erscheinen, welche Konsole genau, ließ das Studio vorerst offen. Einen ersten kurzen Trailer zum Spiel könnt ihr euch unter diesen Zeilen anschauen: