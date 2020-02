Lead Writer von Mass Effect stößt zu Archetype // Kritik an Bioware

PC 360 XOne PS3

Drew Karpyshyn machte sich beim Entwickler Bioware durch seine Mitarbeit an großen Titeln des kanadischen Studios verdient, darunter die ersten beiden Ableger von Mass Effect (zum User-Artikel), Neverwinter Nights und Star Wars - Knights of the Old Republic (zum Report). 2012 kehrte er dem Studio den Rücken, wobei er zuletzt wieder an Anthem mitwirkte.

Vor kurzem gab Karpyshyn auf seinem Blog bekannt, nun als Lead Writer bei Archetype Entertainment angestellt zu sein. Das Studio gehört zum Magic - The Gathering-Verlag Wizards of the Coast und wurde erst dieses Jahr von James Ohlen und Chad Robertson gegründet, die ebenfalls Bioware-Veteranen sind (wir berichteten).

Karpyshyn äußert sich in seinem Blog positiv über seinen neuen Arbeitgeber, der ihn an frühere Bioware-Tage denken lasse. Seine Rückschau auf die Entwicklung von Bioware fällt dabei sehr kritisch aus:

Als ich bei Bioware anfing, war alles neu und aufregend. Es war ein Traumjob – talentierte Leute arbeiteten zusammen, um epische Titel wie Baldur's Gate, Knights of the old Republic, Mass Effect und Dragon Age zu schaffen. Aber als wir wuchsen und erfolgreicher wurden, änderten sich die Dinge. [...] Wir konnten nicht mehr ganz das tun, was wir liebten, und die Teams wurden gedrängt, Spiele basierend auf der Marktforschung statt kreativer Instinkte und Leidenschaft zu entwickeln. Mein Traumjob wurde einfach ein Job und ich verlor den Enthusiasmus und die Begeisterung, die ich einst hatte.

Momentan entwickelt Archetype Entertainment für Wizards of the Coast ein storygetriebenes Science-Fiction-Rollenspiel. Mehr ist zu dem Titel noch nicht bekannt.