Wizards of the Coast kündigen neues Spiel samt Studio an

Wizards of the Coast, das Unternehmen hinter den Marken Dungeons & Dragons und Magic - The Gathering, hat bekanntgegeben, ein neues Rollenspiel mit Fokus auf die Story in Auftrag gegeben zu haben. Gleichzeitig kündigten sie mit Archetype Entertainment ein neues Studio an, das diesen Titel umsetzen soll. Die Leiter des in Austin (Texas) gegründeten Studios sind bekannte Namen in der Spielebranche, nämlich James Ohlen und Chad Robertson. Beide haben zuvor für die kanadische RPG-Schmiede Bioware gearbeitet.

Ohlen verließ Bioware im April letzten Jahres und hatte zuvor als Lead-Designer und Creative-Director an Titeln wie Baldur's Gate, Baldur's Gate 2, Neverwinter Nights, Knights of the Old Republic, Dragon Age - Origins und Star Wars - The Old Republic gearbeitet. Darüber hinaus hat er auch den Projekten Mass Effect und Jade Empire zugearbeitet. Robertson verabschiedete sich im November 2019 von seinem ehemaligen Arbeitgeber und hatte zuvor an Star Wars - The Old Republic sowie an Anthem mitgewirkt.

Das erste Projekt des neuen Studios basiert interessanterweise nicht auf den beiden eingangs erwähnten, weltbekannten IPs von Wizards of the Coast. Vielmehr soll Archetype Entertainment ein "story-getriebenes Multi-Plattform-Rollenspiel in einem neuen Science-Fiction-Universum" erschaffen. Der amerikanische Verlag hat nun also neben dem bei Larian in Entwicklung befindlichen Baldur's Gate 3, das auf Dungeons & Dragons basiert, ein weiteres heißes RPG-Eisen im Feuer. Nähere Informationen und ein ungefähres Releasedatum gibt es aktuell naturgemäß noch nicht.