Kingdom Hearts 3: Demo ab sofort verfügbar

Square Enix hat eine Demo zu seinem Japano-Rollenspiel Kingdom Hearts 3 (Testnote: 8.5) veröffentlicht. Die Anspielversion ist für die Xbox One und die PS4 verfügbar und kann ab sofort über den Xbox Game Store und den Playstation Store heruntergeladen werden. In Kingdom Hearts 3 schlüpft ihr in die Rolle von Sora, der sich gemeinsam mit Donald Duck und Goofy auf ein gefährliches Abenteuer durch zahlreiche Disney- und Pixarwelten begibt. Dabei verlässt er sich auf die Hilfe zahlreicher bekannter Charaktere, um die sieben Hüter des Lichts zu finden und den fiesen Xehanort, der die Welt in die Finsternis stürzen will, aufzuhalten.

Die Demo besteht aus zwei Geschichten. So könnt ihr den Auftakt des Spiels bis zur Einleitung des Olymps und die erste Hälfte des Spielzeugkisten-Abenteuers spielen. Die Speicherdaten aus dem Auftakt könnt ihr anschließend auch in die Vollversion des Spiels übernehmen. Auf der Xbox One werden 7,42 GB heruntergeladen. Auf der PS4 ist die Demo 7,76 GB groß.