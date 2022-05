PM: Welches KINGDOM HEARTS soll ich zuerst spielen? (Square Enix)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Momentan richten sich viele Augen auf KINGDOM HEARTS.

Während unseres Events zum 20. Geburtstag in Japan haben wir ein paar aufregende neue Titel enthüllt, einschließlich des Mobilspiels KINGDOM HEARTS Missing-Link und KINGDOM HEARTS IV!

Bei all der Begeisterung rund um das Thema und bei den zahllosen Spielen, die auf modernen Plattformen sowie Mobilgeräten verfügbar sind, ist es ganz natürlich, dass KINGDOM HEARTS auch bei Spieler:innen Interesse weckt, die die Serie bislang nicht kennen. Aber wo bitte sollen sie anfangen, in diese legendäre Reihe einzutauchen?

Um diese Frage zu beantworten, haben wir eine mögliche Reihenfolge zusammengestellt, wie ihr euch direkt in dieses wunderbare Disney-Square Enix-Crossover stürzen könnt.

Aber beschäftigen wir uns vorweg schnell mit einer anderen großen Frage:

Einige Fans haben zweifellos eine sehr deutliche Meinung zu diesem Thema, aber unser Standpunkt hier ist: Nein, es gibt keinen "richtigen" Startpunkt.

Wir glauben generell nicht an Gatekeeping, weshalb wir neuen Fans zwar eine Reihenfolge empfehlen können, in der sie die gesamte Story genießen können, es letztlich aber komplett euch überlassen bleibt, wo ihr in die Reihe einsteigt.

Wenn ihr beispielsweise KINGDOM HEARTS III zuerst spielen wollt, weil es sich um den jüngsten Teil der Hauptreihe handelt, oder einfach, weil ihr gerne mit Woody und Buzz Lightyear abhängen wollt, dann tut das einfach! Oder wenn ihr Rhythmus-Actionspiele liebt und deshalb erst mal mit KINGDOM HEARTS Melody of Memory euer Glück versuchen wollt, dann ist das ebenso legitim.

Denkt daran: Jedes KINGDOM HEARTS-Spiel ist des erste für jemanden. Viele ergebene Fans haben nicht mit dem Debütspiel angefangen - sie haben sich mit späteren Episoden beschäftigt und dann den Rest der Serie erkundet.

Allerdings kommt dieses Thema ständig auf, weshalb das Square Enix-Blog-Team eine Reihe von Vorschlägen für eine Spielreihenfolge zusammengestellt hat. Wenn ihr frisch loslegt, dann gibt es mehrere Möglichkeiten, die Serie anzugehen - aber denkt daran: Das hier soll euch unterstützen, nicht etwas befehlen.

Wie viele von euch wahrscheinlich erwarten, ist es unsere allgemeine Empfehlung, der "Dark Seeker"-Saga zu folgen, und zwar in der Reihenfolge, wie sie in verschiedenen KINGDOM HEARTS-Sammlungen skizziert ist.

Ihr startet mit KINGDOM HEARTS HD 1.5 + 2.5 ReMIX. Diese Sammlung führt euch durch Soras früheste Abenteuer mit Donald Duck und Goofy, führt den Fan-Liebling Roxas ein und springt dann zurück in der Zeit mit einer Fortsetzung, die gewaltige Auswirkungen auf das hat, was ihr bereits gespielt habt und was noch vor euch liegt.

Die zweite Sammlung KINGDOM HEARTS HD 2.8 Final Chapter Prologue umfasst zwei wundervolle Spiele, die zusammen das Finale der "Dark Seeker"-Saga vorbereiten.

In KINGDOM HEARTS Dream Drop Distance gerät Sora auf seinem Weg zum Schlüsselschwertmeister in ungekannte Gefahren, während sich KINGDOM HEARTS 0.2 Birth by Sleep - A fragmentary passage - um die Schlüsselschwertträgerin Aqua nach den dramatischen Ereignissen von KINGDOM HEARTS Birth by Sleep dreht.

Die Sammlung wird mit KINGDOM HEARTS χ Back Cover abgeschlossen - einem Film, der euch weit zurück zum frühesten Punkt der Serie und zu Geschehnissen führt, die bedeutende Auswirkungen für die Saga als Ganzes haben.

Die "Dark Seeker"-Handlung findet in KINGDOM HEARTS III und dessen Re Mind-DLC ihren epischen Abschluss, mit Sora, Donald und Goofy, die ein für alle Mal die Pläne des finsteren Xenahort durchkreuzen wollen.

Und zum Schluss vergnügt ihr euch mit dem neuesten Spiel der Serie: KINGDOM HEARTS Melody of Memory. In diesem Rhythmus-Actionspiel habt ihr Spaß mit der großartigen Musik der Spiele, rekapituliert die Saga und beschäftigt euch mit neuen Storyinhalten, die nach KINGDOM HEARTS III spielen.

Hier der Gesamtüberblick:

Die KINGDOM HEARTS-Serie lässt sich auch in der chronologischen Reihenfolge der Ereignisse erleben.

Auch wenn das erste Spiel Soras ursprüngliches KINGDOM HEARTS-Abenteuer zum Thema hatte, gibt es doch ein paar Titel, die früher in der Zeitlinie stattfinden. Diese Prequel-Abenteuer sind hervorragend darin, die Hintergrundgeschichte der Serie herauszuarbeiten, und sie führen faszinierende Story-Stränge ein, die die anderen Spiele bereichern.

Wenn ihr der Zeitlinie der Spiele folgt, könnt ihr erleben, wie sich die Teile dieser ausladenden Saga verknüpfen. Und das ist wirklich befriedigend.

Hier ist die chronologische Spielreihenfolge:

Wir hoffen, dass euch damit ein bisschen geholfen ist, falls ihr gerade erst zu eurer KINGDOM HEARTS-Reise aufbrecht. Wenn dem so ist, dann steht euch wirklich Großartiges bevor - wir hoffen, ihr habt euren Spaß!

Die KINGDOM HEARTS-Spiele sind für PS4, Xbox One und PC verfügbar. Außerdem könnt ihr sie als Cloud-Versionen auf Nintendo Switch spielen. Und ihr könnt auch die KINGDOM HEARTS Uχ Dark Road-App kostenlos auf eure iOS- und Android-Geräte herunterladen.

