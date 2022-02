PM: Die KINGDOM HEARTS-Serie für die Switch! (Square Enix)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Sora gibt's jetzt für die Switch!

Wir freuen uns sehr, dass 10 KINGDOM HEARTS-Spiele jetzt ihr Debüt auf der Nintendo-Konsole feiern!

Das heißt, dass es sich hier um die komplette Sora-Saga handelt - von dessen erstem Auftauchen als Schlüsselschwertträger im originalen KINGDOM HEARTS bis zu seiner finalen Schlacht mit den Kräften der Dunkelheit in KINGDOM HEARTS III (samt Re Mind-DLC).

Hier erläutern wir euch, welche Spiele für Switch erschienen sind und wie ihr sie in eure Finger bekommt. Aber es ist ja auch möglich, dass diese Ankündigung der Serie ein paar interessierte neue Fans verschafft, deshalb zunächst einmal…

Man nehme ein paar der bekanntesten Gesichter aus FINAL FANTASY und einige der beliebtesten Figuren von Disney und Pixar und schicke sie dann gemeinsam auf eine wahrhaft epische Saga von Gut und Böse. Das ist KINGDOM HEARTS.

Die Serie wird typischerweise von Sora angeführt (wenn auch manchmal andere Helden ins Rampenlicht treten) - einem jungen Mann, der die Macht hat, eine magische Waffe namens Schlüsselschwert zu schwingen.

Mit der Hilfe seiner Freunde, zu denen auch Donald und Goofy gehören, reist er durch viele Disney- und Pixar-Welten, um diese vor den Herzlosen zu beschützen - finsteren Kreaturen, die aus der Dunkelheit menschlicher Herzen geboren sind.

Die Spiele umfassen alles Mögliche, von Action-RPG bis zu Kartenkampfspielen, aber sie haben alle eines gemeinsam - reizende Charaktere, unvergessliche Geschichten, die wunderbare Musik der legendären Yoko Shimomura, und eine ultimative Erinnerung daran, dass Freundschaft unsere größte Macht ist.

Was ist KINGDOM HEARTS also ganz kurz gesagt? Einfach großartig, das ist es.

Auf Nintendo Switch gibt es 10 KINGDOM HEARTS-Spielerlebnisse, und zwar in Form von drei getrennten Cloud-Veröffentlichungen: KINGDOM HEARTS HD 1.5 + 2.5 ReMIX CLOUD VERSION, KINGDOM HEARTS HD 2.8 Final Chapter Prologue CLOUD VERSION und KINGDOM HEARTS III + Re Mind (DLC) CLOUD VERSION.

Zudem könnt ihr all Spiele auf einmal als eine All-in-one-Cloud-Kollektion erstehen, und zwar KINGDOM HEARTS INTEGRUM MASTERPIECE für Cloud.

Aber ihr fragt euch vielleicht, welche Spiele genau sich in welchen Sammlungen befinden. Hier bekommt ihr die komplette Liste von allem, was ihr spielen dürft:

Die erste Sammlung umfasst Folgendes:

KINGDOM HEARTS FINAL MIX - Das Action-RPG, das Spieler zum ersten Mal mit Sora und den Welten von KINGDOM HEARTS vertraut gemacht hat. Es wurde verbessert mit neu gemasterter HD-Optik, aufgebohrter Steuerung, einem überarbeiteten Soundtrack und vielem mehr!

KINGDOM HEARTS Re:Chain of Memories - Nach den dramatischen Ereignissen des ersten Spiels stolpern Sora, Donald und Goofy in das geheimnisvolle Schloss des Entfallens und in ein Abenteuer, das ihre wertvollsten Schätze bedroht - ihre Erinnerungen. Dieses Spiel verschmilzt das ursprüngliche Rollenspiel-Gameplay der Serie mit einem innovativen Kartenkampfsystem - und macht es damit zu einem der einzigartigsten Titel der Reihe.

KINGDOM HEARTS 358/2 Days (HD Remastered Cinematics) - Diese Geschichte dreht sich um Roxas, einen jungen Mann mit einer besonderen Verbindung zu Sora. Diese Veröffentlichung bietet Filmsequenzen des Originalspiels, die mit zusätzlichem Text versehen sind und in HD remastert wurden.

KINGDOM HEARTS II FINAL MIX - Sora, Donald und Goofy feiern Wiedervereinigung in einem epischen Action-RPG, das sie in einige überaus denkwürdige (und unerwartete) Disney-Welten bringt.

KINGDOM HEARTS Birth by Sleep FINAL MIX - Hierbei handelt es sich um einen echten Fan-Liebling. Dieses Prequel konzentriert sich auf drei neue spielbare Charaktere: Terra, Ventus und Aqua. Die tiefe Geschichte dieser drei Freunde ist sehr emotional und hat umfassende Auswirkungen auf die KINGDOM HEARTS-Saga.

KINGDOM HEARTS Re:Coded (HD Remastered Cinematics) - Diese Story bringt einen virtuellen Sora, sinnigerweise Data Sora genannt, in eine digitale Welt, wo er Antworten auf eine mysteriöse Botschaft finden soll. Die Sammlung bietet lediglich verbesserte Filmsequenzen.

In der zweiten Sammlung findet ihr:

KINGDOM HEARTS Dream Drop Distance HD - Sora und sein bester Freund Riku legen ihre Meisterprüfung ab, um echte Schlüsselschwertmeister zu werden. Sie verläuft allerdings nicht ganz wie geplant.

KINGDOM HEARTS 0.2 Birth by Sleep -A fragmentary passage- - Dieser brillante Action-Rollenspiel-Happen steckt euch in die spitzen Schuhe von Aqua, die in KINGDOM HEARTS Birth by Sleep ihr Debüt feierte. Diesen Titel muss man gespielt haben, denn die dortigen Ereignisse führen direkt zu KINGDOM HEARTS III.

KINGDOM HEARTS χ Back Cover (movie) - Dieser besondere Film bringt euch weit in der Historie der Serie zurück, um die Geschichte der fünf Foreteller zu erzählen.

Und hierauf könnt ihr euch in der dritten Sammlung freuen:

Soras Kampf gegen die Armeen der Dunkelheit erreicht einen unvergesslichen Höhepunkt in einem wunderschönen Abenteuer, in dem es Sora, Donald und Goofy in brandneue Disney- und Pixar-Welten verschlägt. Sie erkunden mit Buzz und Woody einen Spielzeugladen, entwirren rund um Rapunzel einen finsteren Plan, helfen Sully und Mike Wazowksi dabei, den Bösen die Tür zu zeigen, und vieles mehr.

Die Switch-Version beinhaltet auch den Re Mind-DLC, der euch mit zusätzlichen Story-Inhalten, neuen Bosskämpfen und jeder Menge zusätzliche Features versorgt.

Und wir haben hier noch ein paar KINGDOM HEARTS-Neuigkeiten für euch. Zunächst einmal: Das finale Story-Kapitel des Mobiltitels KINGDOM HEARTS DARK ROAD wird in diesem Winter veröffentlicht. Außerdem ist jetzt die gesamte Story von KINGDOM HEARTS Union χ [Cross] verfügbar für die Spieler, die sie wieder oder zum ersten Mal erleben wollen - und das alles mittels eines sehr praktischen Theatermodus.

Bis heute haben mehr als 10 Millionen Spieler rund um die Welt die KINGDOM HEARTS Uχ Dark Road App herunter geladen. Es warten also einige von euch auf den Abschluss dieses Prequels. Seid versichert - es wird kommen, und es wird fantastisch!

Des Weiteren: 2022 wird es einen KINGDOM HEARTS 20th Anniversary-Event geben! Einzelheiten dazu kommen noch - für Updates behaltet ihr am besten die sozialen Kanäle von KINGDOM HEARTS im Auge.

Und zuletzt: Macht euch bereit für eine neue Palette von Merchandise-Artikeln, die den 20. Geburtstag der Serie zum Thema haben. Am besten folgt ihr den offiziellen SQUARE ENIX Merchandise-Kanälen, um nichts zu verpassen.

