PM: KINGDOM HEARTS IV ist in Entwicklung! (Square Enix)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Achtung ihr Schlüsselschwert-Schwinger: KINGDOM HEARTS IV ist in der Mache!

Der neueste Teil der heißgeliebten Rollenspielreihe wurde im Rahmen der Feierlichkeiten zum 20. Geburtstag der Marke KINGDOM HEARTS offiziell angekündigt. Er schickt Sora und seine Freunde Donald und Goofy auf ein brandneues Abenteuer, das den "Lost Master"-Handlungsbogen einläutet.

Neben KINGDOM HEARTS IV stellt das Team zudem ein nagelneues RPG-Mobilspiel in Aussicht, und zwar KINGDOM HEARTS Missing-Link, das mit einer eigenen, originalen Geschichte ausgestattet ist. Und schlussendlich wurde auch noch das letzte Kapitel von KINGDOM HEARTS DARK ROAD für die KINGDOM HEARTS Union χ Dark Road-App angekündigt.

Es gibt also einiges zu besprechen rund um die Enthüllung der beiden neuen Projekte und des Finalkapitels. Dann lasst uns mal damit beginnen!

Das nächste Spiel der KINGDOM HEARTS-Hauptserie ist in Entwicklung - und es beschert den Fans ein aufregendes neues, Action-reiches Erlebnis.

Nach den Höhepunkten in KINGDOM HEARTS III und dem Re Mind-DLC fragten sich die Fans: "Was wartet als Nächstes auf Sora?" Und wie der Trailer verrät, kehrt der Schlüsselschwertträger wirklich zurück - und zwar in einem neuen Setting, über das wir unbedingt mehr erfahren wollen.

Neben Soras stylishem neuen Look erlebt ihr einen dramatischen Bosskampf mit ihm, und zwar gegen einen gigantischen Gegner im Quadratum. Diese weitläufige Stadt liegt in einer prachtvollen, realistischen Welt, wie ihr sie noch nie in der KINGDOM HEARTS-Serie zu Gesicht bekommen habt.

Soras gefeierte Begleiter Donald und Goofy haben einen kurzen Auftritt, und im Trailer taucht auch Strelitzia auf - eine mysteriöse neue Figur, die in der Hauptreihe ihr Debüt gibt und zum ersten Mal in KINGDOM HEARTS Union χ[Cross].

Das war dann erst mal alles, was wir euch mitteilen können - also lasset die Spekulationen beginnen!

Wir haben auch ein nagelneues Mobilspiel in der Serie angekündigt: KINGDOM HEARTS Missing-Link!

Dieser originale Titel für iOS und Android ist das erste standortbezogene Action-Rollenspiel in der KINGDOM HEARTS-Reihe und lässt euch euren eigenen Schlüsselschwertträger erschaffen, wobei legendäre Welten wie Scala ad Caelum in die echte Welt gebracht werden.

In einer komplett neuen Story stürzt ihr euch in rasante und aufregende Kämpfe gegen die Herzlosen, auf eigene Faust oder mit euren Freund:innen. Das Spiel startet 2023 - behaltet also die Social-Media-Kanäle von KINGDOM HEARTS im Auge, um weitere Einzelheiten zu erfahren.

Und schlussendlich haben wir auch noch angekündigt, dass das lang erwartete finale Kapitel von KINGDOM HEARTS DARK ROAD for KINGDOM HEARTS Union χ Dark Road im August 2022 als kostenloses Update der App erscheinen wird. Auch hier solltet ihr die KINGDOM HEARTS-Social-Kanäle auf dem Radar haben, um an mehr Details zu kommen.

Alle diese Ankündigungen wurden auf dem wunderbaren "KINGDOM HEARTS 20th Anniversary"-Event in Tokio gemacht.

Hier kamen Creator und Fans zusammen, um gemeinsam die letzten zwei Dekaden dieser faszinierenden Serie zu feiern - und um einen frühen Blick auf das zu werfen, was die Zukunft bringen wird. Das Event war vollgepackt mit Highlights, einschließlich einer Live-Musikaufführung, einer Ausstellung von Buntglas-Kunstwerken und einem Bühnenauftritt von Serien-Director Tetsuya Nomura, der Komponistin Yoko Shimomura und anderen Leuten aus der KINGDOM HEARTS-Entwicklung.

Fans können sich auf den offiziellen Social-Media-Kanälen Fotos von der Veranstaltung ansehen und sie dürfen sich auf einen Mitschnitt des Events freuen, der zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht wird.

Kürzlich haben wir auch eine ganze Reihe von Merchandise enthüllt, das das 20. Jubiläum von KINGDOM HEARTS zum Thema hat - ihr findet es hier im Square Enix Store:

Wie ihr seht: Es gibt jede Menge, auf das sich KINGDOM HEARTS-Fans freuen können. Am besten hat es wohl Ichiro Hazama ausgedrückt, der Brand Manager der KINGDOM HEARTS-Reihe:

"Wir sind begeistert, den 20. Geburtstag der Serie mit der Ankündigung zweier neuer KINGDOM HEARTS-Titel zu feiern. Wir wollen den Fans für ihre Unterstützung in all den Jahren danken, und wir können es kaum erwarten, dass sie all das erleben, was für Sora und seine Freunde noch kommen wird."

Und Nana Gadd, Chefin von Walt Disney Games fügte hinzu: "Sora ist ein Disney-Videospielheld wie kein anderer, er wird geliebt von unserem Team und Fans in aller Welt. Es ist uns eine Ehre, mit Tetsuya Nomura und seinem Team seit zwei Jahrzehnten zusammenzuarbeiten, um diese originalen Geschichten von Entdeckung, Mut und Freundschaft zu erzählen.

"Dieser flüchtige Blick auf Soras nächstes Abenteuer ist nur der Anfang - wir können es kaum erwarten, mehr zu zeigen, wenn die Zeit dafür gekommen ist."

