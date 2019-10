Final Fantasy 15: Roman „The Dawn of the Future“ hat einen Termin

PC XOne PS4

Final Fantasy 15 ab 14,49 € bei Green Man Gaming kaufen.

Final Fantasy 15 ab 11,35 € bei Amazon.de kaufen.

Fans des Rollenspiels Final Fantasy 15 (Testnote: 8.5), die gerne noch tiefer in das Spieluniversum eintauchen wollen, werden im kommenden Jahr die Möglichkeit bekommen, den dazugehörigen Roman The Dawn of the Future in englischer Sprache zu erwerben. Wie Square Enix über den offiziellen Twitter-Kanal mitteilte, wird das in Japan bereits erhältliche und 400 Seiten umfasende Buch am 23. Juni 2020 als Gebundene „Deluxe-Hardcover-Edition“ im Westen auf den Markt kommen. Interessierte können den Roman bereits jetzt bei den teilnehmenden Händlern, darunter auch Amazon, zum Preis von 16,43 Euro vorbestellen.

Final Fantasy 15 - Dawn of the Future soll die Geschichte der nicht mehr veröffentlichten Zusatzinhalte Episode Aranea, Episode Lunafreya und Episode Noctis erzählen und Prinz Noctis Lucis Caelum, Prinzessin Lunafreya Nox Fleuret, dem Schurken Ardyn Izunia und der Söldnerin Aranea Highwind ein alternatives Ende bescheren. Diese stellen sich den Göttern entgegen, um ihr Schicksal zu ändern. Das Buch wird von Square Enix vertrieben und mehr als 50 Seiten voll-kolorierter Bilder und Konzeptzeichnungen enthalten. In Japan erschien der Roman in einer „Celebration Box“, die neben dem Buch noch eine Blu-ray mit Final Fantasy 15: Episode Ardyn - Prologue, ein 48-seitiges Artbook, einen Untersetzer und vier Postkarten enthielt.