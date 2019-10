Two Point Hospital: Konsolen-Release auf 2020 verschoben

PC Switch XOne PS4 Linux MacOS

Eigentlich sollte Segas Two Point Hospital (Testnote: 7.0) in den kommenden Wochen für die Konsolen erscheinen, doch daraus wird offenbar nichts. Wie der verantwortliche Entwickler Two Point Studios jetzt über den offiziellen Blog mitteilte, wurde der Release auf 2020 verschoben.

Wie der Brand-Director Craig Laycock erklärt, braucht das Team einfach etwas mehr Zeit, um die Umsetzung, die in Zusammenarbeit mit dem Studio Red Kite Games entsteht, auf das richtige Qualitätsniveau zu hieven. Eine Wirtschaftssimulation für drei Konsolen zu machen (und es auf allen drei Plattformen bestmöglich hinzubekommen) sei kein leichtes Unterfangen:

Wir müssen das Spiel zerlegen und herausfinden, wie es in eine im Wesentlichen kleinere Box passt. Das kostet Zeit und technisches Knobeln und es stellt sich heraus, dass wir etwas länger benötigen, um die letzten „Falten“ auszubügeln.

Laut Laycock erwarte man, die Konsolenversion in der ersten Jahreshälfte des kommenden Jahres auf den Markt bringen zu können. Mehr Details dazu sollen später folgen.