Two Point Hospital: Jumbo Edition bietet fast vollständiges Paket

PC Switch XOne PS4 Linux MacOS

Auf der offiziellen Homepage haben die Entwickler des Krankenhaus-Management-Spiels Two Point Hospital (im Test, Note: 7.0) die Jumbo Edition für PS4, Xbox One und Switch angekündigt. Wie der Name schon andeutet, ist der Umfang dabei nicht gerade von schlechten Eltern. Neben dem Hauptspiel sind vier Erweiterungen, zwei Item-Packs und ein Patch, der zahlreiche von der Community geforderte Zusatzfeatures implementiert, enthalten. Als Komplettpaket kann die Jumbo Edition trotzdem nicht betrachtet werden, denn die Erweiterung Culture Shock ist nicht enthalten. Diese ist bisher lediglich für die PC-Version erhältlich, ob sie per Update nachgeliefert wird, ist bisher nicht bekannt.

Nachfolgend findet ihr alle Inhalte, die ihr beim Kauf der Jumbo Edition von Two Point Hospital neben dem Hauptspiel erhaltet: