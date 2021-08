Two Point Hospital: Sonic-Paket bringt Kostüme und Dekorationen

PC Switch XOne PS4 Linux MacOS

Der Krankenhaus-Alltag kann durchaus trist werden. Damit eure virtuelle Klinik in Two Point Hospital (im Test, Note: 7.0) etwas fröhlicher wird, könnt ihr durch ein kostenfreies Update etwas mehr Farbe ins Spiel bringen. Um den 30. Geburtstag des Sega-Maskottchens Sonic gebührend zu feiern, gibt es das Sonic The Hedgehog Pack für PC, Playstation, Xbox und Switch.

Dieses bringt vier Kostüme mit sich, in die eure Mitarbeiter schlüpfen dürfen: Sonic, Amy, Knuckles und Tails. Damit euer Krankenhaus selbst ein bisschen fröhlicher aussieht dürft ihr außerdem neue Dekorationen platzieren. Dazu zählen eine Sonic-Statue, ein riesiger Goldring, passende Teppiche und Sega-Spielautomaten. Einen ersten Blick auf die Objekte könnt ihr im unten eingebundenen Trailer werfen.