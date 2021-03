PC Switch XOne PS4 Linux MacOS

Captain Yesterday steht im Zentrum. Replikatoren, er steckt hinter den Zeitreisen. In der Zukunft gehören spacige Teppiche und Replikatoren zu den neuen Items.

Eine Zeitreise

Hier schaut Captain Yesterday im Mittelalter nach dem Rechten.

Diese leckere Steinzeitsuppe möchte ich nicht auslöffeln.

Neue Krankheiten und Items

Ein Patient mit der neuen und sichtbaren Jester-Infection wartet schon brav vor der Clown-Klinik.

Fazit

Aufbauspiel

Für Anfänger und Fortgeschrittene

Preis: 8,99 Euro (DLC)

In einem Satz: Mehr Vielfalt und drei neue Kampagnenkrankenhäuser machen Fans glücklich.

Das 2018 erschienene Two Point Hospital (zum Test+) hat sich zu einem echten Verkaufsschlager und dem legitimen Nachfolger des Bullfrog-Klassikersgemausert. Mitist jetzt bereits der sechste große DLC erschienen. Mit allen Erweiterungen im Gepäck und einem Schuss Extramotivation, da gerade die Serieauf meinem Sendeplan steht, habe ich A Stitch in Time auf Herz und Nieren überprüft.A Stitch in Time bringt euch insgesamt drei neue Karten: Clockwise-upon-Thyme im Mittelalter, Clockwise-before-Thyme in der an denorientierten Steinzeit und Clockwise-above-Thyme in der Zukunft. Sie sind in die Kampagne integriert und ihr müsst sie entsprechend freispielen, könnt euch aber auch im Sandbox-Modus austoben. Neben dem jeweils neuen Layout und dem neuen Artstyle gibt es kleinere, spielerische Besonderheiten. Im Mittelalter enthält jedes Gebäude, das ihr freischaltet, ein Zeitportal. Durch diese Portale reisen eure Patienten an. Etwas nervig fand ich, dass sie natürlich euren Gestaltungsspielraum in neuen Gebäuden etwas einschränken. Wo die Portale sind, seht ihr erst nach dem Kauf. Je mehr Portale ihr geöffnet habt, desto mehr Patienten suchen eure Hilfe.In der Steinzeit könnt ihr dann, einmal erforscht, die Zeitportale, bis auf das Erste, frei setzen und so die Patientenströme besser steuern. In der Zukunft schickt ihr die Leute wieder zurück in ihre Zeit. Der Sandbox-Modus verzichtet auf Zeitportale und eure Patienten finden wie auf jeder anderen Karte in euer Krankenhaus. In der Steinzeit hat mir gut gefallen, dass es keine Wandvorgaben gibt und zugekauftes Gelände teilweise schlicht die bebaubare Fläche vergrößert.Es gibt auch zwei neue Desaster: Der Zeitsturm ist letztlich wie ein Erdbeben und beschädigt eure Gerätschaften. Der Vulkanausbruch bringt auch die Erde zum Beben und sorgt für entsprechende Schäden, zusätzlich können geschmolzene Steine noch Feuer auslösen, die ein Hausmeister löschen muss.Während die Karten, vor allem in der Kampagne, ihre Besonderheiten haben, gilt das nicht so sehr für die Krankheiten. Es gibt zwar eine große Zahl neuer Leiden, von denen viele auch sichtbar sind und entsprechend witzig aussehen und zur Vielfalt beitragen. Neue Behandlungsmöglichkeiten gibt es aber nicht. So gibt es jetzt zum Beispiel den steinzeitlichen Rock Star, Patienten mit Fischkopf, geköpfte Patienten oder solche, die auf einer Rose kauen. Passende Steinzeit- oder Mittelalterkleidung gibt es auch.Die neuen Items bringen euch spielerisch auch keine Veränderungen, passen aber super zu den Szenarien und geben euch einfach mehr Optionen. Etwa, worauf eure Patienten sitzen (wie wäre es mit einer schicken Knochenbank?), wie ihr die Attraktivität eures Krankenhauses steigert (formschöne Höhlenmalerei gefällig?) oder wie der Müll entsorgt wird (warum nicht in einem Wurmloch?).In meinen gut zehn Spielstunden mit dem neuen DLC hatte ich sehr viel Spaß. Der Schwierigkeitsgrad ist zwar weiterhin moderat, Two Point Hospital hat sich aber, im positiven Sinne, zu einem echten Umfangsmonster entwickelt und bietet eine sehr gute und intuitive Steuerung. Die Krankheiten sind witzig und die Durchsagen vermitteln viel Charme. Die neue Erweiterung A Stitch in Time bietet spielerisch wenig Neues und fällt daher tendenziell eher in die Kategorie "mehr vom Gleichen". Dadurch ist er meiner Meinung nach kein Pflicht-DLC, dürfte aber allen Two-Point-Hospital-Fans trotzdem viel Freude bereiten.