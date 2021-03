PM: Two Point Hospital: JUMBO Edition jetzt für Konsolen erhältlich (Cosmocover)

PC Switch XOne PS4 Linux MacOS

Two Point Hospital: JUMBO Edition jetzt für Konsolen erhältlich

Was haben geheime Regierungseinrichtungen und riesige Öko-Städte gemeinsam? Sie sind aufregende neue Orte, die man in Two Point Hospital: JUMBO Edition besuchen kann: – jetzt erhältlich für PlayStation® 4, Microsoft Xbox® One und Nintendo™ Switch!

Die JUMBO Edition ist ein prall gefülltes Paket mit dem Basisspiel, vier Erweiterungen und zwei Item Packs für insgesamt 27 Krankenhäuser, 189 Krankheiten und jede Menge Gegenstände, die in den Krankenhäusern platziert werden können! Spielerinnen und Spieler können zu neuen Gebieten in Two Point County reisen und außerirdische Spezies in „Unheimliche Begegnungen“ entdecken oder die Bürgermeisterin von Two Point County auf ihrer Reise zum ökologischen Erfolg in „Off the Grid“ begleiten.

Die Inhalte der JUMBO-Edition:

Bigfoot bringt euch in die winterliche Region Spitze Berge, wo der örtliche Promi-Yeti Bartholomew F. Yeti eine Petition für eine bessere Gesundheitsversorgung eingereicht hat. Mr. Yeti braucht eure Hilfe, um neue Krankheiten wie Kalte Schulter, Drama-Tick und Schnarchtrauma (Aurora Snorealis) zu heilen!

In Pebberley Island beginnt euer Abenteuer in den milden Gefilden von Pebberley Reef, bevor ihr in das dichte, unerforschte Land von Overgrowth vordringt, um schließlich den atemberaubenden Topless Mountain zu erobern, während ihr versucht, das verlorene Geheimnis der ewigen Jugend zu entschlüsseln.

In Unheimliche Begegnungen halten sich hartnäckig Gerüchte über eine Begegnung, die nicht von dieser Welt ist. Setzt euch mit Verschwörungen, geheimen Einrichtungen und ungewöhnlicheren Krankheiten wie Science-Friktion und Fehlende Menschlichkeit auseinander. Vielleicht gibt es ja auch ein paar Aliens zu sehen…

Für alle, die sich mehr für grüne Dinge und Mutter Natur interessieren… kein Problem! In Off The Grid bewältigt ihr neue Spielmechaniken auf dem Weg zum umweltfreundlichen Erfolg. Besucht die erste Öko-Stadt von Two Point County und macht euch an die Gartenarbeit, aber fangt euch keine Wurzelrübe oder grüne Finger ein!

Dreht die Uhr zurück mit einer entzückenden Sammlung von 26 Retro- und Vintage-Gegenständen, die ihre mit dem Retro-Objektpaket in euren Krankenhäusern platzieren könnt oder kanalisiert eure inneren Muse mit dem Austellungs-Objektpaket.

Die physische Version von Two Point Hospital: JUMBO Edition kann ab sofort über www.twopointhospital.com für PlayStation 4 und Nintendo Switch erworben werden. Spielerinnen und Spieler auf der ganzen Welt können die JUMBO Edition digital auf allen Plattformen über die First-Party-Stores zum Launch kaufen. Fans, die Two Point Hospital bereits auf Konsolen besitzen, können die neuen Inhalte (auch einzeln) digital erwerben.

Weitere Informationen über die JUMBO Edition und alles andere rund um Two Point Hospital findet man unter www.twopointhospital.com.

Mehr zum Spiel gibt es auf YouTube, Facebook und Twitter.