My Friend Pedro: Über 250.000 Verkäufe in der 1. Woche + neues Video

Der am Mittwoch erschienene Action-Sidescroller My Friend Pedro ist für den schwedischen Indie-Entwickler DeadToast Entertainment zu einem echten finanziellen Erfolg avanciert. Wie der verantwortliche Publisher Devolver Digital jüngst bekannt gab, konnten in der ersten Woche nach Release bereits mehr als eine Viertel Million Verkäufe (250.000) verzeichnet werden.

Mit der Bekanntgabe des erreichten Meilensteins hat der Publisher ein neues Video auf den Weg gebracht, das ein Interview mit Victor Agren, dem Schöpfer des Spiels zeigt. Den rund 13 Minuten langen Clip könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen zu Gemüte führen: