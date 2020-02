My Friend Pedro: Actiontitel erscheint offenbar auch für die PS4

PC Switch XOne PS4

Das bisher für den PC, die Xbox One und die Nintendo Switch erhältliche Actionspiel My Friend Pedro (zum Indie-Check) wird offenbar in naher Zukunft auch für die PS4 erscheinen. Hinweise darauf liefert, wie so oft, ein Eintrag in der Datenbank des Ratingboards PEGI (Pan European Game Information), wo die Umsetzung für Sonys Konsole kürzlich eine Alterseinstufung erhielt.

In dem von DeadToast Entertainment entwickelten Titel entkommt ihr als junger Pedro aus einem Keller und schießt euch, angespornt von einer sprechenden Banane, in stylischer und akrobatischer Manier, den Weg durch zahlreiche Gegner frei. Während ihr mit eleganten Drehungen, Wandsprüngen, Pirouetten und Salti den gegnerischen Kugeln ausweicht, setzt ihr die Bullet-Time ein, um die Zeitlupe zu aktivieren und durch schnelle Kill-Folgen euren Score weiter in die Höhe zu treiben. Wie das Ganze in Aktion aussieht, zeigt der Launch-Trailer: