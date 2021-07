My Friend Pedro - Ripe for Revenge: Mobile-Ableger im August

iOS Android

Der Sidescrolling-Shooter My Friend Pedro (im Spiele-Check) ist vieles, aber am ehesten trifft man den Nagel wohl auf den Kopf, wenn man ihn mit ungewöhnlich beschreibt. Denn eure stylische Tötungsorgie ermöglich nicht nur viele Möglichkeiten, die virtuellen Gegner ins Nirwana zu blasen, sie wird auch noch von einer Banane angeleitet. Die Südfrucht scheint allerdings noch nicht genug zu haben, denn Entwickler DeadToast und Publisher Devolver Digitale haben mit My Friend Pedro - Ripe for Revenge einen neuen Ableger angekündigt.

Allerdings wird es sich nicht um einen Nachfolger handeln, sondern einen Mobile-Teil, der für iOS und Android erscheint. Natürlich soll das Ganze free-to-play werden, falls ihr Interesse habt könnt ihr euch ab sofort auf der offiziellen Homepage vorregistrieren. Einen Ersteindruck verschaffen könnt ihr euch im unten eingebundenen Trailer, als Release-Termin ist der 5. August 2021 angesetzt.