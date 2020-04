My Friend Pedro ab sofort auch für PS4 erhältlich

PC Switch XOne PS4

Bereits im Juni 2019 ist der ungewöhnliche Sidescrolling-Shooter My Friend Pedro (Indie-Check) für den PC erschienen. Nachdem im Dezember 2019 eine Umsetzung für die Xbox One erschienen ist, dürft ihr nun auch auf der PS4 in stylischen Gefechten auf Geheiss einer imaginären Banane reihenweise Gegner zu Hackfleisch verarbeiten. Die Umsetzung für Sonys Konsole bringt auch einige neue Features mit sich, wie 14 neue Spielmodifikationen, einen Ingame-Timer für Speedrunner und die Möglichkeit, das HUD auszuschalten.