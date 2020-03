PM: Der actionreiche Bananenshooter My Friend Pedro erscheint am 2. April für PS4

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Victor Agren

Hey, PlayStation-Blog, wie geht’s?

Ihr denkt vermutlich: „Wann kann ich endlich damit aufhören, ziellos schreiend My Friend Pedro auf PlayStation 4 zu verlangen?” Diese Frage haben wir uns selbst unzählige Male gestellt, aber heute ist der Tag, an dem wir sie euch endlich beantworten können!

My Friend Pedro ist noch immer nicht auf PS4 erhältlich. Wird es aber sein, und zwar am 2. April!

Deadtoast haben zusammen mit dem grandiosen Team bei 22nd Century Toys und deren imaginären Freunden bei Devolver Digital hart dafür gearbeitet, die bestmögliche Version des hochgelobten Bananenshooters für PS4 zu entwickeln. Wir können es kaum noch erwarten, bis alle PS4-Besitzer ihre sagenumwobenen Fähigkeiten nächsten Monat auch bei My Friend Pedro unter Beweis stellen können.

Solltet ihr noch nicht mit der wundervollen Welt von Pedro vertraut sein, erfahrt ihr hier alles, was ihr wissen müsst:

My Friend Pedro ist ein brutales Ballerballett über Freundschaft, die Vorstellungskraft … und den blutigen Pfad eines Mannes, der auf Geheiß seines Bananenfreundes alles in seinem Weg niedermäht. Der strategische Einsatz von geteiltem Zielen, der Zeitlupe und dem guten alten Durchs-Fenster-Springen sorgt für eine fantastische Actionsequenz nach der anderen, während ihr euch durch die gefährliche Unterwelt kämpft.

Wie wär’s mit ‘nem Motorrad? Haben wir! Ihr wollt Skateboards? Auch die sind dabei!

Aber das ist noch nicht alles! Die PS4-Version von My Friend Pedro kommt mit zusätzlichen „Code Yellow”-Inhalten, wodurch ihr Zugriff auf vierzehn Vollgas-Modifikatoren für das Zeitlupen-Ballerballett erhaltet. Mit dabei sind so gefragte Features wie ein In-Game-Timer für alle Speedrunner, eine Option zum Ausblenden des HUDs und noch vieles mehr!

Wir warten schon sehnsüchtig darauf, eure krassen Kombos, elitären Eliminierungen und bunten Bananenbuddies zu sehen, wenn My Friend Pedro endlich auf PS4 erhältlich ist. Danke an das PlayStation-Team und diese Community für das Interesse an unserem Spiel! Wir freuen uns schon wahnsinnig, es endlich mit euch teilen zu können.