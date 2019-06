E3 2019: Kalypso kündigt HD-Remaster von Commandos 2 und Praetorians an

PC Switch XOne PS4 iOS Linux MacOS Android

Kalypso Media hat im Rahmen der heute gestarteten E3 2019 die Gelegenheit genutzt, um die Rückkehr von zwei Strategie-Klassikern der legendären Pyro Studios als HD-Remastered-Versionen anzukündigen.

Commandos 2 HD Remaster soll für PC, MacOS, Linux, Switch, PS4, Xbox One sowie für mobile Endgeräte (Android,iOS) im vierten Quartal 2019 erhältlich sein, während der Release von Praetorians HD Remaster nur für PC, PS4 und Xbox One angekündigt und ebenfalls für das letzte Quartal dieses Jahres vorgesehen ist. Der deutsche Publisher hatte sich im letzten Jahr die Rechte an sämtlichen IPs der spanischen Entwickler gesichert und die Wiederbelebung beziehungsweise Fortsetzung der alten Strategieserien versprochen. Die beworbenen Features der Remaster-Versionen umfassen dabei neben HD-Auflösungen und detaillierteren Texturen, ein modernes Interface sowie eine verbesserte und angepasste Steuerung. Beim Echtzeit-Taktik-Titel Commandos 2 wurde zudem das Tutorial überarbeitet und erweitert.

Im Rahmen der heutigen Ankündigung wurde parallel ein besonderes Featurette-Video veröffentlicht. In diesem schildert euch Ignacio Pérez Dolset, Gründer der Pyro Studios, die Faszination, die von den beiden Spiele-Klassikern damals wie heute noch ausgeht. Den besagten Clip haben wir für euch direkt unter diesen Newszeilen zum Anschauen bereitgestellt.