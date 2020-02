GG-Rückblick KW 7/2020: Redaktionelle & User-Inhalte

An dieser Stelle informieren wir euch sowohl über die redaktionellen Inhalte als auch die am häufigsten aufgerufenen News der zurückliegenden sieben Tage. Darüber hinaus könnt ihr euch einen Überblick über die Aktivitäten der Community verschaffen und bei Interesse in ausgewählten Inhalten stöbern, die vor fünf Jahren veröffentlicht wurden.

KW 7: Rückblick von Sonntag, 9. Februar, bis Samstag, 15. Februar 2020

❶ ⚊ Redaktionelle Inhalte

In der aktuellen Stunde der Kritiker schauen sich Jörg Langer und Heinrich Lenhardt das HD-Remaster von Commandos 2 an, zudem könnt ihr Zweitgenannten auch in der dritten Episode von The Division 2 beim Spielen zuschauen. Im Preview-Bereich veröffentlichten wir Artikel zu Hellpoint und Outriders, hinzu kommen zwei eShop-Selection-Videos oder auch eine neue Ausgabe von Jörgspielt. Die Inhalte in alphabetischer Reihenfolge:

❷ ⚊ Die 10 am häufigsten aufgerufenen News

In der KW 7 interessierten euch vor allem Meldungen zur PlayStation 5, zu System Shock 3 oder auch zur Überarbeitung von Anthem. Ebenfalls in die Liste der am häufigsten aufgerufenen News schaffte es die Xbox Series X, das jüngste Update von Star Wars - The Old Republic oder dass Activision/Blizzard-Titel derzeit nicht bei Nvidia Geforce zur Verfügung stehen. Die News nach der absteigenden Anzahl ihrer Aufrufe mit Stand vom 17. Februar (wie immer gilt, dass hin und wieder auch News-ferne Diskussionen unter den Beiträgen die Abrufzahlen steigen lassen):

❸ ⚊ Community-Inhalte

Während am vergangenen Samstag der User-Artikel zu Leisure Suit Larry 2–4 veröffentlicht wurde, steht der User-Report mit den Ergebnissen eurer Wahl zum Spiel des Jahrzehnts bereits seit dem 16. Februar zur Verfügung:

❹ ⚊ „Unter dem Radar“

In dieser Rubrik verweisen wir zum einen auf ein, zwei News, die zwar nicht ganz so hohe Abrufzahlen verzeichnen konnten, aber dennoch hervorgehoben werden sollten, und zum anderen auf die Statusmeldung eines Users. Der Verantwortliche des Wochenrückblicks entscheidet hierbei subjektiv, welche Inhalte Erwähnung finden.

Corruption 2029: Erstes Gameplay-Video zeigt taktische Kämpfe

Mit Corruption 2029 kündigte das Studio, das auch für Mutant Year Zero - Road to Eden verantwortlich ist, ein neues Strategegiespiel an, in dem ihr sehr gefordert werden sollt. Für den Titel, der bereits ab dem 17. Februar erhältlich ist, wurde kürzlich das erste Gameplay-Video veröffentlicht, sodass ihr euch Eindrücke von der Rundentaktik verschaffen könnt.

» Bin im Skiurlaub, eine Woche ohne GG!! «

— Nivek242 am 14. Februar 2020

❺ ⚊ KW 7/2015: Vor fünf Jahren auf GamersGlobal

Mitte Februar 2015 testeten wir unter anderem Total War - Attila und Monster Hunter 4 Ultimate. Zudem sei auf die damalige Ausgabe von Heinrich Lenhardts Nachtwache oder auch unser Interview mit dem Lead Artist und dem Spieldesigner von Total War - Attila hingewiesen.

