Commandos - Origins setzt Spielereihe fort

PC Xbox X PS5

Mit Commandos - Origins will Entwickler Claymore Game Studios und Publisher Kalypso Media 2024 die altehrwürdige Commandos-Spielereihe fortsetzen. Es wäre das Erstlingswerk des Darmstädter Studios. Der neue Teil der Spielereihe soll wie die Vorgänger ein Echtzeit-Strategiespiel werden, in dem ein kleines und direkt vom Spieler gesteuertes Team von Einheiten mit Spezialfähigkeiten möglichst heimlich gegen eine feindliche Übermacht von Nazi-Soldaten Missionen erledigt. Die Handlung spielt also wieder im zweiten Weltkrieg. Commandos - Origins soll auf PC, Xbox Series X|S und Playstation 5 erscheinen und einen 2-Spieler Koop-Modus haben, online oder lokal im Split-Screen.

Der auch unten eingebundene englischsprachige Trailer mit deutschem Untertitel zeigt bereits ein paar Spielelemente, wie dass das Team aus sechs Mitgliedern bestehen soll sowie die Scharfschützenlinse als eine der Fähigkeiten. Die Mitglieder sollen wie bei den Vorgängerspielen wieder unterschiedliche Rollen ausfüllen, so sei wieder ein Green Beret, ein Pionier, ein Scharfschütze, ein Fahrer, ein Marine und ein Spion dabei. Diese haben aber diesmal Namen, inwieweit das Spiel ihre Persönlichkeit ausgestalten wird muss sich noch zeigen.

Der erste Teil der Serie war Commandos - Hinter feindlichen Linien und erschien 1998, vertrieben von Eidos und entwickelt vom spanischen Studio Pyro Studios. Es war das erfolgreichste in Spanien entwickelte Computerspiel der 90er und damit erfolgreich genug, um mehrere Nachfolger zu rechtfertigen und mehrere Nachahmer zu inspirieren, darunter 2001 Desperados: Wanted Dead or Alive und 2002 Robin Hood - Die Legende von Sherwood, beide vom deutschen Entwickler Spellbound Entertainment. Auch die Spiele des deutschen Studios Mimimi Games, das kürzlich trotz internationaler Erfolge das Handtuch geworfen hat, gehen vom Spielprinzip auf Commandos beziehungsweise dessen Ableger zurück oder waren mit Desperados 3 sogar direkte Fortsetzungen derselben.

Die Commando-Spieleserie selbst aber ist seit 2006 nicht fortgesetzt worden. Stattdessen erschienen 2020 und 2022 mit Commandos 2 HD und Commandos 3 HD zwei Remaster der alten Teile der Serie. Commandos 2 HD wurde auch in einer Stunde der Kritiker auf GamersGlobal vorgestellt, mit negativem bis gemischtem Fazit, das Spiel hat derzeit auch eine negative Bewertung der GamersGlobal-User.