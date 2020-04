Commandos: Entwicklung eines neuen Serienteils hat begonnen

PC

Über 16 Jahre ist der Release des letzten Teils der Taktik-Reihe Commandos nun her. Wie Gameswirtschaft nun berichtet, habe Kalypso Media mit der Entwicklung eines neuen Teils begonnen. Der Publisher hatte im Juli 2018 die Rechte an der Serie von den Pyro Studios übernommen. Zum Zweck der Produktion wurde mit den Claymore Games Studios ein neues Studio gegründet, das in Darmstadt beheimatet ist.

Ich bin sehr glücklich, dass die Gründung unseres neuen internen Studios und damit der Beginn der Entwicklung des neuen Commandos-Spiels pünktlich startet. Wir sind auf dem Weg, das bestmögliche Commandos-Spiel zu liefern und werden alle Anstrengungen unternehmen, um ein großartiges Spielerlebnis für PC- und Next-Gen-Konsolen zu schaffen, das dem Erbe des Franchise würdig ist.

So der Kalypso-Media-Gründer Simon Hellwig. Wann der Titel erscheinen soll, ist nicht klar, ziemlich sicher dürfte aber sein, dass ihr euch noch bis nächstes Jahr gedulden müsst.