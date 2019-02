Biomutant: Release durch Steam-Datenbank geleakt?

PC XOne PS4

Einen Veröffentlichungstermin zu Biomutant (im gamescom-Bericht) haben der Publisher THQ Nordic und der verantwortliche Entwickler Experiment 101 zwar bisher noch nicht offiziell verkündet, dieser könnte aber bereits durch die Steam-Datenbank geleakt worden sein.

In dieser wurde das Launch-Datum kürzlich mit dem 21. Juli dieses Jahres angegeben. Eine kurze Zeit später wurde der Eintrag auch schon wieder in „2019“ abgeändert. Mit dem Datum würde THQ Nordic in dem zuvor angegeben Zeitraum (3. Quartal 2019) liegen. Offiziell bestätigt wurde der Termin allerdings bisher noch nicht, weshalb ihr das Ganze vorerst nur als Gerücht betrachten solltet. Möglicherweise hebt sich der Publisher die Ankündigung für die E3 auf.