Biomutant: Erste Gameplay-Szenen der PS5- und Series-Versionen in 4K60

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Biomutant ab 23,38 € bei Amazon.de kaufen.

Morgen wird bekanntermaßen ein Patch für das Open-World-Spiel Biomutant (im Test, Note: 6.0) erscheinen, der den Titel flott für die Xbox Series X/S und PS5 macht. Wenn ihr euch nun fragt, wie das überschaubar hübsche Spiel auf den neuen Konsolen aussieht, dann haben die Entwickler die Antwort für euch parat. Sowohl von der Xbox-Series-X/S- als auch von der PS5-Version wurden nun unbearbeitete Gameplay-Szenen veröffentlicht.

Diese laufen im "entfesselte Qualität"-Modus, also in dynamischen 4K mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde. Weiter bringt der Patch einen regulären Qualitäts-Modus, der ebenfalls in dynamischen 4K mit 30 Bildern pro Sekunde läuft. Übrigens wird in beiden Fällen von "nativen 4K mit dynamischer Auflösung" gesprochen. Der Performance-Modus läuft hingegen in dynamischen 1440p mit stabilen 60 Bildern pro Sekunde. Beachtet hierbei, auf Xbox-Seite ist natürlich nur von der Series X die Rede, auf der Series S soll Biomutant nur in 1440p laufen.

Unten eingebunden findet ihr die Szenen aus der PS5, in den Quellen haben wir euch außerdem die Series-X-Variante verlinkt.