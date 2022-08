Biomutant erhält Upgrade für Xbox Series X/S und Playstation 5

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Im Mai 2021 wurde mit Biomutant (im Test, Note: 6.0) ein Open-World-Spiel veröffentlicht, das unter zahlreichen Fehlern in der Technik und beim Gameplay litt. Während noch lange nicht alles ausgebügelt ist, haben die Entwickler von Experiment 101 bereits zum Release ein Versprechen gegeben: Upgrades für Xbox Series X/S und PS5 sollten in der Zukunft folgen. Und sie halten Wort, ab dem 6. September 2022 steht der Patch zum Download bereit.

Aber was bringt das Current-Gen-Update genau? Im Trailer wird native 4K-Auflösung angegeben, dazu sollen die Ladezeiten deutlich flotter sein und die Bildrate wird bis zu 60 FPS betragen. Wählen dürft ihr zwischen drei Grafikmodi: Qualität, entfesselte Qualität und Performance. Auf der PS5 werden außerdem der DualSense-Controller sowie die Aktivitätskarten unterstützt. Für die Xbox Series S geben die Entwickler eine Auflösung von 1440p an. Wenn ihr Biomutant bereits auf der PS4 oder Xbox One besitzt, dann gibt es das Upgrade gratis. Außerdem dürft ihr eure Savegames mitnehmen.