GG-Community-Awards 2021: Enttäuschung des Jahres // Verfolgerfeld

Teaser Die GamersGlobal-Community-Awards küren die Sieger in drei Kategorien. Wir beginnen mit der „Überraschung des Jahres“, in den nächsten Tagen folgen „Enttäuschung des Jahres“ und „Spiel des Jahres“.

Bis zum 11. Januar hattet ihr die Möglichkeit, im Rahmen der GamersGlobal-Community-Awards 2021 in den Kategorien „Spiel des Jahres“, „Enttäuschung des Jahres“ und „Überraschung des Jahres“ eure Stimmen abzugeben. Aus organisatorischen Gründen standen jene 105 Titel zur Abstimmung, die von GamersGlobal in den vergangenen zwölf Monaten getestet worden waren (exklusive Kurztests).

In diesem Beitrag stellen wir euch den Titel vor, der die Enttäuschung des Jahres 2021 darstellt, hinzu kommen natürlich der zweite und dritte Platz sowie das Verfolgerfeld. Am Mittwoch präsentieren wir euch die Ergebnisse in der Kategorie „Spiel des Jahres“.

Bei der Abstimmung zur „Enttäuschung des Jahres“ wurden 198 Stimmen abgegeben.

Platz 1: Biomutant (GG-Wertung: 6.0)

Das im Mai 2021 erschienene Biomutant erhielt 29 Stimmen und ist für die Umfrageteilnehmer somit die „Enttäuschung des Jahres“. Von nicht wenigen Spielerinnen und Spielern lange Zeit hoffnungsvoll erwartet, entpuppte sich das Open-World-RPG als eher mittelmäßiger Titel. Während die aktuelle Userwertung 6.9 beträgt, vergaben wir in unserem Test die Note 6.0. Im Fazit schreiben wir unter anderem:

Für mich hat Biomutant ein klares Problem: Die Entwickler haben sich übernommen. Es gibt zu viele Features, zu viele Kleinigkeiten, zu viel Ambitionen. Hätte man die übertrieben vielen Ressourcen etwas zusammengestrichen und nicht versucht, das Crafting zu forcieren, wäre meiner Meinung nach ein deutlich runderes Spiel rausgekommen. Denn die Kernelemente wie die schicke und glaubhafte Spielwelt sowie das vielfältige Kampfsystem sind charmant. Ihnen hätte aber etwas mehr Liebe noch gutgetan. [...] Nein, ein richtiger Totalausfall ist Biomutant nicht. Die Summe seiner Teile fühlt sich aber nie ganz rund an [...]

Platz 2: Battlefield 2042 (GG-Wertung: 6.0)

Auch der zweite Platz in dieser Kategorie verfügt über einen deutlichen Abstand zu den noch folgenden Rängen: Für das im November vergangenen Jahres erschienene Battlefield 2042 haben 26 Umfrageteilnehmerinnen gestimmt. Die momentane Userwertung von 3.8 spricht Bände – im Test vergibt Hagen Gehritz die Note 6.0 und schreibt in seinem Meinungskasten:

Battlefield 2042 fehlt eine klare Linie: Während das etwas geringere Tempo und die Vertikalität wieder Richtung Battlefield 4 gehen, wird gleichzeitig die Förderung des charakteristischen Teamplays vernachlässigt und stattdessen wird ein Helden-System von anderen Multiplayer-Shootern abgekupfert, das sich aber in den klassischen Modi wie ein Fremdkörper anfühlt – zumal nun bis zu 128 Klone derselben zehn Typen herumlaufen. [...] trotz seiner Macken steckt einiges an Spaß im Spiel und der Baukasten birgt enormes Potential, wenn die Community damit auf den guten Aspekten von Battlefield 2042 aufbaut.

Platz 3: Diablo 2 Resurrected (GG-Wertung: 7.5)

Mit neun Stimmen ist auch Diablo 2 Resurrected auf dem Podest vertreten. Im Test von Jörg Langer erhielt die Neufassung von Diablo 2 eine 7.5 – „objektiv wäre da die 8.0 druntergestanden“ –, die durchschnittliche Userwertung liegt derzeit bei 8.1. Im Meinungskasten schreibt der GG-Chefredakteur unter anderem:

Diablo 2 Resurrected ist faktisch die beste Diablo-2-Fassung, die es jemals gab. Und es ist immer noch dasselbe Spiel, das damals für so viel Begeisterung und versenkte Stunden, ach was, Tage, gesorgt hat. Beim Inventar-Management kommt sofort der große böse Teufel in mir hervor. Obwohl ich wählerisch einsammle, muss ich im 4-Minuten-Takt zurück zur Stadt? Im Jahr 2021 muss ich manuell Ein-Slot-Items umsortieren, um doch noch Platz für ein verheißungsvolles Item zu schaffen? Und beim Händler kaufe ich immer noch einzelne Identify-Scrolls für den Folianten, die ich dann einzeln auf die meisten Items im Inventar anwenden muss, sofern mir Deckard nicht hilft? Verschont mich mit diesem langweiligen Zeitdiebstahl! Von dieser Massiv-Kritik abgesehen, gefällt mir Diablo 2 Resurrected ziemlich gut. Es ist ein Augenschmaus, der dennoch die Tradition der Serie wahrt.

Das Verfolgerfeld

Bei jenen Titeln, die es nicht auf die ersten drei Pätze „geschafft“ haben, zeigt sich, dass nicht viel dazu gefehlt hat: Sowohl Far Cry 6 als auch Dungeons & Dragons - Dark Alliance und Back 4 Blood erhielten jeweils acht Stimmen. Ebenfalls im Verfolgerfeld zu finden sind Resident Evil Village oder auch Kena - Bridge of Spirits, das in der Kategorie „Überraschung des Jahres“ den ersten Platz einnimmt.

