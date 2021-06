Biomutant: Features und Spielwelt im Überblick

Teaser Das Open-World-Rollenspiel versetzt euch in eine ungewöhnliche Postapokalpyse voller mutierter Tierwesen. In diesem Special geben wir euch einen Überblick zu Klassen, Kämpfen und Spielwelt.

Biomutant ab 53,23 € bei Amazon.de kaufen.

Hinweis: Bei diesem Video handelt es sich um ein bezahltes Advertorial.von Entwickler Experiment 101 und Publisher THQ Nordic sticht durch das außergewöhnliche Setting heraus, denn die postapokalyptische Welt des Rollenspiels wird von ungewöhnlichen Lebewesen bevölkert: Da die Menschen in Biomutant den von ihnen verseuchten Planeten verlassen haben, beherrschen nun mutierte Tierwesen den Globus. Sie können sprechen und so weiter, haben aber auch besondere Fähigkeiten. Ihr erkundet als einer dieser Mutanten die offene Spielwelt.In diesem Video-Special führen wir euch durch alle Kernelemente des Action-Rollenspiels: Wir beginnen beim Charaktereditor, der euch nicht nur eine Klasse und eine Spezies wählen lässt. Indem ihr die Grundwerte eurer Kreatur anpasst, mutiert ihr Aussehen entsprechend – so werden besonders agile Helden schmal wie Windhunde. Außerdem stellen wir euch das Kampfsystem mit seinem Mix aus Nahkampf, Schusswaffen und Mutationskräften vor. Nicht zuletzt erhaltet ihr einen Einblick in die stark von fernöstlicher Kultur inspirierte Spielwelt – und natürlich in die Story rund um Rache, einen großen Krieg zwischen sechs Clans und das drohende Ende der Welt. Die Entscheidungen auf eurer Reise werden euch eine helle oder dunkle Aura verschaffen und den Ausgang des Krieges bestimmen.Biomutant ist aktuell für PC, Playstation 4 und Xbox One erhältlich.