Teaser Man mag es kaum glauben, aber Warcraft 3 ist schon 20 Jahre alt. Damals galt Blizzards Echtzeitstrategie besonders im Singleplayer als Genre-Primus, aber wie sieht es heute um den Spielspaß aus?

Es mag viele Gründe geben, warumfür Echtzeitstrategen zur Speerspitze des Genres gehört. Für viele liegt es am starken Balancing. Oftmals wird aber auch der Multiplayer inklusive seiner Vielzahl an Custom Maps angeführt. Wieder andere loben noch heute die Kampagne inklusive ihrer spannenden Story. Auch wenn letztere natürlich erst mit dem Addonso richtig in Fahrt kam.Woran es auch immer liegen mag, Warcraft 3 hat Kultstatus. Auch Dennis hat wohlige Erinnerungen an Blizzards Klassiker, auch wenn diese bei ihm in erster Linie von durchzechten LAN-Party-Nächten kommen. Tower Defense, MOBA-Vorläufer und vieles mehr war auf den Festplatten der Computer-Vernetzer Pflicht. Doch wenn mal keine Freunde greifbar oder keine Mutter zum Fahren verfügbar waren, dann hat er natürlich auch die Kampagne gespielt. Die Geschichte rund um Arthas, die Orks und die untote Geißel waren fesselnd und das Gameplay dank kleinerer Rollenspiel-Elemente angenehm frisch.Nun hat Warcraft 3 - Reign of Chaos kürzlich seinen zwanzigsten Geburtstag gefeiert. Die perfekte Gelegenheit also, um die romantischen Erinnerungen auf die Probe zu stellen. Ist die Kampagne heute noch so gut, wie Dennis es in Erinnerung hat? Oder hat der Zahn der Zeit doch zu stark an der Comic-Optik und dem Gameplay genagt?Eine Anmerkung noch: Dennis hat zur Original-Version von Warcraft 3 gegriffen, inklusive Patch 1.27b. Ihr dürft euch also über Widescreen-Support freuen, außerdem machte das Update das Spiel fit für moderne Systeme. Das können wir nur bestätigen, die Installation lief auf Windows 10 problemlos. Wenn euch hingegen interessiert, wie die Neuauflagesich schlägt, dann können wir euch unsere Stunde der Kritiker mit Hagen und Jörg wärmstens ans Herz legen.Jetzt aber viel Spaß beim Anschauen!