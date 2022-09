Teaser Der Nintendo 64 war nur bedingt für seine brutalen, asozialen und mit Schimpfwörtern gespickten Spiele bekannt. Rare ebenfalls nicht. Mit diesem Werk haben sich beide Vorurteile 2001 in Luft aufgelöst.

Wer von euch auf dem SNES, Nintendo 64 oder anderen frühen Konsolen des japanischen Herstellers unterwegs war, dem wird Rare definitiv ein Begriff sein. Denn aus der britischen Spieleschmiede stammen einige der wichtigsten Titel für Nintendos Geräte.undsind nur ein paar der Werke, die sicherlich vielen noch ein Begriff sein dürften.Mit dem kleinen süßen Eichhörnchen hatte Rare einen Recken im Stall, der erstmals in Diddy Kong Racing vorkam und mitein süßes kleines Game-Boy-Jump-and-Run spendiert bekam. Der Kurs von ihm war ganz auf kindgerecht, doch der liebe Nachwuchs sollte lieber nie die Finger anbekommen. Denn auch wenn der Nager das Cover zierte, hatte er die Pubertät hinter sich und war erwachsen geworden. Das legt auch die USK-Freigabe ab 16 Jahren nahe.Die Story bietet schon einen Ausblick darauf, warum Rares 3D-Jump-and-Run nicht gerade kindgerecht ist. Denn nach einer durchzechten Nacht wacht Conker komplett verkatert auf, wird von einer besoffenen Vogelscheuche in die grundlegenden Spielmechaniken eingeführt und muss sich schließlich mit großbusigen Sonnenblumen, runtergerockten Bienenkönigen, fluchenden Fledermäusen und einem riesigen, singenden Kackhaufen beschäftigen. Der Humor ist also eher speziell, was schon damals nicht jedem geschmeckt hat.Dem kleinen Dennis gefiel das alles aber außerordentlich gut, kein Wunder, so kurz vor der Pubertät. Aber wie es oftmals so ist, können uns unsere Erinnerungen täuschen. Und so hat sich Dennis für diesen Retro-Reality-Check entschieden,zu aktivieren und Conker's Bad Fur Day ausgiebig auf den asozialen Nagerzahn zu fühlen. Wird er Tränen lachen oder weinen?Viel Spaß beim Ansehen?