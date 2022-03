Aktion: Weihnachtsaktion 2021 [beendet] 23085€ 22000 Max Smartphone-Nutzer: Bitte Querformat nutzen, um den ganzen Balken zu sehen.

Teaser Vor vielen Jahren entfachte der N64 die Leidenschaft von Dennis für Videospiele. Wie viel Spaß macht eines seiner Lieblingsspiele 25 Jahre nach Release noch?

Ihr habt gewählt! Als Spender derdurftet ihr entscheiden, welches alte Spiel Dennis noch einmal ansieht. Zur Wahl standenund– wie ihr anhand dieses Videos sicherlich schon erkannt habt, konnte sich der schnauzbärtige Klempner gegen die Konkurrenz durchsetzen. Also hat Dennis seinen alten Nintendo 64 entstaubt, das Mario-Modul durchgepustet und das Schloss von Prinzessin Peach erkundet. An dieser Stelle noch ein besonderes Danke an Hermann Nasenweier , der uns zu Aufnahmezwecken seinen-Upscaler ausgeliehen hat!Im Video seht ihr sicherlich nicht nur blanke Freude über die Rückkehr in alte Gefilde. Frühe 3D-Konsolenspiele haben sich technisch oftmals nicht sonderlich gut gehalten. Dazu gesellt sich der geniale, aber doch eigenwillige Controller des Nintendo 64. Besonders die Analogsticks des Dreizacks neigten dazu, nach nur wenigen Stunden den Dienst zu versagen. Dennis hat alle Gamepads durchgetestet und sich immerhin das geschnappt, das noch am besten in Schuss ist. Wird das ausreichen, um punktgenau durch die Levels zu navigieren? Auch ist davon auszugehen, dass das Muskelgedächtnis durch die modernen Jump-and-Runs verwöhnt ist.Wenn ihr die bisherigen Gegenleistungen der Weihnachtsaktion verpasst habt, dann findet ihr in der rechts stehenden Contentbox eine Übersicht. Um nur mal eben ein paar Highlights aufzulisten: Dennis leidet in Bloodrayne ReVamped Jörg muss sich durch King's Field 4 quälen und natürlich muss Hagens Odyssee in Golfing Over It erwähnt werden. Doch das waren nicht alle Gegenleistungen, beispielsweise sei noch das Steam-Blind-Date genannt. Für alle Retro-Fans, die nach King's Field und Super Mario 64 noch nicht genug haben, ist das C64-Mini-Letsplay genau die richtige Adresse.