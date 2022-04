Teaser Das erste Halo war seinerzeit revolutionär und machte Ego-Shooter auf Konsolen salonfähig. Aber wie sieht es jetzt, 20 Jahre später, damit aus? Kann Dennis die alte Liebe wieder entflammen lassen?

Egal, was ihr von Shootern auf Konsole haltet, die Rolle des erstenin der Geschichte des Genres kann nicht abgestritten werden. Erstmals erschienen ist(deutsch:) im Jahr 2002 auf der originalen Xbox und bewies eindrucksvoll, wie First-Person-Steuerung auf einem Gamepad umgesetzt werden muss. Doch auch abseits davon setzte das Spiel von Bungie neue Akzente und teilweise sogar Maßstäbe. Beispielsweise das Energieschild des Master Chiefs, das die altbekannten Medi-Packs zwar noch nicht komplett ablöste, aber für deren langsamen Niedergang sorgte. Und jetzt haben wir noch nicht mal die extrem offene Welt, die Fahrzeuge und das interessante Waffensystem erwähnt.Auch Dennis war begeistert von dem ersten Eintrag in der-Serie und hat wohlige Erinnerungen an die Kampagne mit ihrer interessanten Story. Und natürlich darf der Multiplayer-Modus nicht unerwähnt bleiben, in dem viele, viele Stunden versenkt wurden. Doch darum soll es heute nicht gehen, denn für diese Ausgabe des Retro-Reality-Checks hat sich Dennis noch einmal in die Kampagne von Halo - Combat Evolved gestürzt. Er beginnt am Anfang, lernt den Master Chief erneut kennen und kann sich über einige Entscheidungen bei der Steuerung wundern. Doch abseits davon ist natürlich auch die Frage nach dem eigentlichen Gameplay. Kann ihn das Spiel heute noch überzeugen oder gehen die Spielspaßkugeln ins Leere?Eine Anmerkung noch zu der Art, wie Dennis Halo für dieses Video gespielt hat: In Ermangelung von Original-Hardware haben wir auf dieauf der Xbox Series X zurück gegriffen. Um alles möglichst originalgetreu zu halten, hat Dennis aber auf die Zuschaltung der überarbeiteten Grafik verzichtet und auch beim Sound auf die neu eingespielte Audiokulisse. Damit ist trotz der aktuellen Konsole alles so originalgetreu wie möglich.