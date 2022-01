Community-Projekt Teil 4/4: User-Ausblick auf das Spielejahr 2022

advfreak: Kirby und das vergessene Land

Bei der Kategorie „Ausblick“ hatte ich eigentlich schon lange ein knuffiges Game im Kopf, das im September 2021 zum ersten Mal angekündigt wurde. Dann kamen aber im Dezember noch die Game Awards und dort wurden so viele neue geniale Titel vorgestellt, dass ich einfach noch alles einmal überdenken musste: Von einem Star Wars-Game aus dem Hause Quantic Dreams war die Rede, ein neues Telltale-Star Trek und The Expanse, The Dark Pictures mit dem Staffelfinale und auch sonst noch so einiges was den Adventure-Genre-Fans die Freudentränen in die Augen treibt.



Doch halt! In diesem Moment wurde mir wieder bewusst, dass ich jetzt schon seit drei Jahren auf das Telltale-Game The Wolf Among Us 2 und die Blade Runner - Enhanced Edition warte, deren Releases noch immer in den Sternen stehen. Mein Ausblick auf das Spielejahr 2022 soll diesmal wirklich der Titel sein, der auch einen festen Release-Termin hat, um sich nicht wieder umsonst drauf zu freuen. Und weil man sich auf ein Urgestein als Publisher wie Nintendo mit dem renommierten Entwickler HAL Laboratory einfach verlassen kann, so freue ich mich in 2022 besonders auf deren neues Jump & Run: Kirby und das vergessene Land.



Für mich persönlich ist Super Mario Odyssee das beste Nintendo-Game aller Zeiten, und da momentan leider noch kein Nachfolger in Sicht ist, hoffe ich, dass Kirby diese Lücke nun füllen kann. Der Trailer macht mir den Eindruck auf ein Kirby-Game im Mario-Stil, mir gefällt auch die Grafik und die Art der Präsentation sehr gut. Wollen wir mal hoffen dass auch viele Stunden Spielspaß drinnen stecken und es nicht bloß ein leichter Snack ist wie Bowser’s Fury - 40 Stunden sollten es schon sein. Kirby und das vergessene Land ist meine große Hoffnung in diesem Jahr, Nintendo schreibt: Ab Frühjahr 2022 erhältlich!