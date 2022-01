Q-Bert: Cyberpunk 2077

Allen Unkenrufen, Bugs und Skandälchen zum Trotz: Cyberpunk 2077 ist mein Highlight 2021! Ich habe keine alterschwache PS4, sondern einen aktuellen PC und mit Raytracing sieht Night City einfach umwerfend schick aus. Die wenigen Bugs stören mich nicht und dass das Polizei-System kaputt ist: egal. Wer sich wegen solcher Kleinigkeiten den Spielspaß nehmen lässt, nimmt die rote Pille – ich bleibe in meiner eigenen Matrix!



Die Stadt der Nacht saugt mich Anfang des Jahres ein, kaut mich emotional durch und rotzt mich erst nach 120 Stunden zurück in die Realität. Ein kosmischer Trip in eine Welt, in der ich mich komplett verlieren kann. Mit starken Charakteren wie der bezaubernden Judy Alvarez, mit spannender Action an buchstäblich jeder Straßenecke und einer Story, die besser für Matrix 4 getaugt hätte als die tatsächliche Story von Matrix - Resurrections.



„Swap meat for chrome, live a BD fantasy, whatever, but at the end of it all, it's the code you live by that defines who you are“. Okay, ich bin der Typ, der sich sogar freiwillig die Werbung in den Cyberpunk-Fahrstühlen anhört. Und die Chancen stehen nicht so schlecht, dass CP77 auch mein Highlight 2022 werden wird, denn ich werde in diesem Jahr sicher nochmal dorthin zurückkehren. Auf V-dersehen in Night City!