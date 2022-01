Community-Projekt, Teil 2/4: User-Enttäuschungen des Spielejahres 2021

Kennt ihr das, wenn ihr eigentlich nichts erwartet, aber trotzdem enttäuscht werdet? So ging es mir dieses Jahr mit Serious Sam 4. Bereits 2020 erschienen kam ich erst in diesem Jahr dazu, den klassischen Shooter zu spielen. Dass das kleine Croteam technisch nicht mehr ganz vorne mitspielen kann, hatte ich schon erwartet. Aber das Ergebnis sieht so statisch aus, dazu lassen sich kaum Objekte in der Umgebung zerstören, einst ein Markenzeichen der Serie. Die wenig dynamische Beleuchtung komplettiert den Eindruck. Dazu kamen gleich eine ganze Reihe kleiner, aber trotzdem nerviger Grafikbugs, selbst Monate nach Release.



Spielerisch hatte ich die bekannte Sam-Formel erwartet: Ein Mann mit einer Waffe und hunderte Gegner in kleinen Arenen. Das bekam ich auch, aber irgendwie fehlte dem Spiel das gewisse Etwas. Die Prise Abgedrehtheit, die sie früher auszeichnete. Eine Waffe, die raketengetriebene Kettensägen verschießt ist nicht die Art von Verrücktheit, die ich von der Serie gewohnt bin. Zumal das klassische Gameplay von den realistischen Leveln wie in Rom eher behindert wurde, weil in den engen Gassen keine richtigen Arenen entstanden.



Die offenen Level waren auch keine gute Neuerung, die Vehikel steuerten sich arg schwammig und aufploppende Umgebungsdetails wie auf der ersten Playstation machten es nicht besser. Zudem kommt das groß angekündigte Legion-System mit hunderttausenden dargestellten Figuren genau einmal im Spiel zum Einsatz - alles andere beschränkt sich auf die gewohnten mehrere Dutzend gleichzeitig. Und selbst damit ist die Performance nur ausreichend.



So ist der vierte Teil bei weitem kein schlechtes Spiel, aber auch nur ein Serious Sam, mit all seinen Vor- und Nachteilen. Und wirkt damit ein wenig aus der Zeit gefallen.