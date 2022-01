Community-Projekt, Teil 1/4: User-Überraschungen des Spielejahres 2021

♫ ♪ ♬ „Everybody was Kung Fu fighting, those jerks were fast as lightning. In fact it was a little bit fright'ning, but I fought with expert timing...“ ♬ ♩ ♪Wenn ichbeschreiben soll, dann am besten mit dem Songklassiker aus 1974 von. Denn in diesem Spiel dreht sich alles um Propellerkicks, Punches und den richtigen Zeitpunkt dafür. Als supergeheimer Spezialagent bin ich dabei stets auf mich allein gestellt und trete in engen Arenen gegen eine Überzahl prügelwilliger Gegner an.Meine Hitpoints sind nicht allzu üppig, manche Gegner könnten mich mit 1–2 gezielten Tritten oder Schlägen aus den Latschen hauen. Deswegen ist das erste Ziel: nicht getroffen werden! Zum Glück habe ich ein umfangreiches Kartendeck mit diversen Moves und Angriffen dabei, die selbstvor Neid erblassen ließen. Die Kämpfe laufen rundenbasiert, aber ich kann pro Runde mehrere Karten ausspielen. Dem ersten Gegner ausweichen, den zweiten über den Balkon schubsen, den dritten ausknocken – das alles passiert in einer Runde, wenn ich meine Karten richtig einsetze! Spielmechanisch erinnert das am ehesten an Into the Breach.Die minimalistische Umgebung konzentriert die Aufmerksamkeit voll auf die Akteure. Die Kampf-Animationen sind flüssig, in Bewegung sieht das Spiel deutlich schicker aus als auf den Screenshots. Dazu dröhnt ein hervorragender, treibender Beat aus den Boxen, der mich von Arena zu Arena pusht. Die Kämpfe gehen flott, nur noch einen Kampf! Und noch einen! Nach jedem Abschnitt kann ich neue, mächtigere Angriffe lernen, vorhandene Karten aufwerten oder mich heilen - sofern ich genug Geld gesammelt habe.Nach überraschend spaßigen 10–15 Stunden ist das Ziel erreicht. Den großartigen Soundtrack werfe ich aber auch danach gerne wieder an!