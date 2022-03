Ghostwire - Tokyo Test+

Teaser Das Studio von Resident-Evil-Schöpfer Shinji Mikami zelebriert im seinem Ego-Action-Adventure die japanische Mythenwelt sowie die Alltagskultur, zeigt aber Schwächen beim Gameplay-Kern.

Am Ende von Rolltreppen stapeln sich die Kleider derer, die bei Ankunft des Nebels darauf standen. Auch an vielen anderen Standorten sind die Kleiderhaufen allgegenwärtig.

Kampfmagier

Magieangriffe sind das Mittel der Wahl, um die gespenstischen Besucher auszutreiben. Magie wirkt durch die Präsentation ungewöhnlich, in der Handhabung entspricht aber Windmagie einer Pistole, Wasser ähnelt einer Schrotflinte und Feuer einem Raketenwerfer. Dazu gibt es je einen alternativen Feuermodus, wenn ihr die Angriffe aufladet. Haltet ihr Besucher unter Beschuss, werden ihre Kerne freigelegt, die ihr für einen schnelleren Kill durch Halten von L2 herausreißt – sofern ihr nich abbrechen müsst, um einen angreifenden Feind abzublocken.

Die Angriffskraft eurer Magie könnt ihr nicht im Skillbaum verbessern. Sie steigt, indem ihr magische Ketten anlegt. Dazu könnt ihr mit gewissen Heilungs-Items vorrübergehend eure Angriffskraft erhöhen.

Schleichen und Hilfsmittel

Akito entreißt der Feindin ihren Kern, während sie ihn noch vergeblich mit der Schere zurechtstutzen will. Es handelt sich um die berüchtigte Geistererscheinung Kuchisake-onna, die in Ghostwire allerdings ein häufiger auftretender stärkerer Feind ist.

Zu Lande und in der Luft

Auf euren Wegen durch Shibuya habt ihr nicht ständig Icons vor der Nase, aber hebt häufig der Geistersicht interessante Objekte und Feinde in der Nähe hervor, zudem zeigen dann Linien die Richtung, in der Ziele liegen. Die Straßen von Shibuya sind sehr verschachtelt und auch unscheinbare Mülltonnen oder ein Imbisstand können Sammelobjekte wie Figuren oder Gemälde beherbergen. Dazu lohnt es sich, Wege auf die Dächer zu suchen. So einige Aufgaben verlangen von euch, den Weg auf besonders hohe Gebäude zu finden.



Mehr Kontext zum Sammelkram, den Sehenswürdigkeiten aber auch Feinden findet ihr in der ingame-Enzyklopädie. Zum anderen könnt ihr die Objekte bei Nekomatas zu Geld machen. Das investiert ihr in Muniton, Heilsnacks oder Zusatz-Skillpunkte. Auch Tracks für den Musikspieler habe ich mir gegönnt, Emotes für den Foto-Modus und Klamotten für Akito waren dagegen wenig reizvoll für mich.



Neben den Sammelgegenständen findet ihr vor allem die Seelen der Stadtbewohner in der Spielwelt. Auf Dächern lassen sich viele direkt einsammeln. Andere müsst ihr aus Verderbnisbäumen befreien oder vor angreifenden Geisterwellen verteilen. Das ist nicht Selbstzweck. Wenn ihr die Bewohner ulkigerweise an Telefonzellen aus der Stadt schickt, kriegt ihr massig Erfahrungspunkte und erhaltet Skillpunkte für Level-ups. Die schiere Masse an Seelen und seltenen Objekten erinnerte mich an den Sammelwahn der alten 3D-Jump-and-Runs von Rare. Allerdings empfand ich die eher beiläufige Sammelei als nette Belohnung für die Erkundung. Die Aussicht, alle einzufangen scheint da eher wie die Abarbeitung einer Einkaufliste. Glücklicherweise sah ich mich aber abseits der erwähnten empfohlenen Skill-Anschaffung zu Beginn nie gezwungen, mehr Aktivitäten nachzugehen, weil ich sonst in der Haupt-Story nicht weiter kam. Nach rund 19 Stunden machte ich mich auf zum Finale. Wer wirklich alles finden will, kann noch deutlich mehr Zeit in Shibuya verbringen, wobei euch gewisse Ketten und Gebete bei Schreinen bei der Entdeckung weiterer Sammelobjekte helfen.

Die meisten Zeichen auf der nicht zu ausufernden Spielkarte von Shibuya zeigen Aktionspunkte wie Telefonzellen, Läden und Dämonen, an denen ihr euch auf Dächer zieht. Entdeckte Schätze und beendete Quests blendete ich für die Übersicht lieber aus.

Alle Screenshots und Videoszenen stammen von GamersGlobalEs ist etwas faul im Stadtviertel Shibuya im Herzen von Tokio. Ein mysteriöser Nebel hat allen Menschen ihre Körper geraubt, nur zu Boden gefallene Kleider und verwaiste Autos weisen noch auf die ehemaligen Bewohner hin. Shiba-Hunde sitzen neben ihrer Leine an den Stellen, wo ihre Besitzer verschwunden sind, hungrig, frierend und verwirrt. Akito weiß es, denn seit er Geisterkräfte bekommen hat, kann er nicht nur mit Tieren reden, sondern auch mit der Kraft des ätherischen Webens Gespenster bekämpfen, die "Besucher".Zu verdanken hat er das dem Geisterjäger KK, der sich in seinem Körper eingenistet hat, als er bewusstlos war. Daher verschonte ihn auch der Nebel, den der schurkische Maskenträger Hannya beschwor und der Schuld am Verschwinden der Bevölkerung ist. Obendrauf hat der Bösewicht auch noch Akitos Schwester entführt, um sie für ein Ritual einzusetzen, das nichts Gutes bedeuten kann. Also müssen Akito und KK sich einig werden, wer im gemeinsamen Körper das Sagen hat und die Sache gerade biegen. Warum der Trip für Freunde des Schauplatzes und der japanischen Mythenwelt einen Blick wert ist, aber einiges Potential liegen lässt, verrät euch der Test. Das Testvideo sei euch ans Herz gelegt, um den detaillierten Schauplatz in 4K mit Ray-Tracing in Bewegung zu erleben.Die Hauptgeschichte startet mit einer längeren Cutscene, ist nach dem Auftakt aber lediglich Stichwort-Geber, um euch über die Karte von Pontius nach Pilatus zu schicken. Dafür müsst ihr Torii bei Tempeln reinigen, aus denen ihr zudem Ketten erbeutet, die gewisse Magie stärken und andere Fähigkeiten verbessern. Außerdem werden weitere Aktivitäten und Nebenaufgaben auf der Karte dadurch aufgedeckt. Auf dem Weg zum Finale tritt die Geschichte dabei abseits der Entwicklung von Akito und KK auf der Stelle und Schwester Mari bleibt lange vergessen, bis das Finale noch schnell den Hintergrund der Geschwister für mehr Drama ausarbeitet und dann hastig zum Ende kommt.Da Akito sich weder schnell drehen noch Sidesteps machen kann, lauft ihr vor allem Rückwärts weg und deckt die Feinde ein. Zu Beginn ackert ihr euch noch länger an Standardfeinden ab, sodas ich mich öfter ungünstig in eine Ecke manövrierte. Daher ist mein Tipp, im Skilltree so früh wie möglich die Schnelligkeit der Angriffe und die Effektivität der geladenen Attacken zu steigern, ebenso wie die Schnelligkeit der Finisher. Das macht die Kämpfe runder, da ihr Gegner flotter ausschaltet und die Crowd-Control erleichtert wird. Letzters wird auch durch die Einklang-Fertigkeit erleichtert, die ihr am Ende des zweiten Kapitels erhaltet. Die ladet ihr mit Kern-Extraktionen auf. Bei Aktivierung wird eine Zeitlupe aktiviert, eure Magie-Munition aufgefüllt und nahe Gegner werden schwer getroffen.Dazu habt ihr Pfeil und Bogen, mit denen ihr heimlich die meisten Feinde mit einem Kopftreffer ausschaltet. Auch spätere starke Gegnertypen sind oft mit wenigen Pfeilen erledigt, die liegen allerdings auch selten herum, kosten aber nur wenig bei Händlern (die in dem Fall keine Menschen, sondern findige Katzen-Dämonen sind). Teurer fallen Talismane aus, mit denen ihr etwa Gegner mit Blitzen betäubt, ein Dickicht zum Verstecken erscheinen lasst oder Feinde ablenkt. Letzteres macht Schleichen attraktiver, da ihr nicht immer für einen Stealth-Finisher schnell genug in den Rücken eines Gegners gelangt, bevor der sich umdreht oder aus der Ego-Sicht doch einen Feind überseht, in dessen Blickfeld ihr lauft. Stealth ist aber eher eine taktische Ergänzung, da ihr im Skillbaum die aggressiven Fähigkeiten deutlich ausführlicher ausbaut. Doch auch nach dem ersten Drittel schwächelt Ghostwire in der Abwechslung bei der Action, weil nur wenige neue Gegnertypen sowie einige Variationen der bekannten Gegner dazukommen und auch sonst keine neue Kampftaktiken notwendig werden.